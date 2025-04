Pełnomocnictwo do podpisywania papierowych deklaracji – UPL-1P, w odróżnieniu od UPL-1, które dotyczy deklaracji elektronicznych, składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego ta deklaracja dotyczy – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

Dlatego – jak przyznał resort – tylko w przypadku tego pierwszego pełnomocnictwa trzeba wybrać daninę. Podkreślił, że wprowadzenie takiego rozwiązania w UPL-1 byłoby niekorzystne dla obywateli.

Z pytaniem, dlaczego opcja wyboru podatków została zastosowana wyłącznie w formularzu UPL-1P, wystąpił do MF parlamentarzysta, który wskazał na różnice w wypełnianiu dwóch pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych: w formie papierowej UPL-1P i w formie elektronicznej UPL-1. Ich wzory zostały określone w rozporządzeniu z 29 grudnia 2015 r.

Pełnomocnictwa składane do innego organu

W odpowiedzi ministerstwo odwołało się do art. 80a par. 2 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o jego odwołaniu składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Stąd wynika konieczność wskazania w formularzu UPL-1P konkretnego podatku – wyjaśnił resort.

Dodał, że wyjątek od tej zasady dotyczy pełnomocnictw (papierowych lub w postaci elektronicznej) do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie. Wówczas bowiem umocowanie składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników (art. 80a par. 2a ordynacji podatkowej) albo szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (art. 80a par. 2c ordynacji podatkowej).

W konsekwencji – jak wyjaśniło MF – wzór formularza pełnomocnictwa UPL-1, w odróżnieniu do wzoru UPL-1P, „nie przewiduje konieczności wskazania podatku, dla którego jest składana deklaracja. Wzór ten ma uniwersalny charakter w tym znaczeniu, że odnosi się do deklaracji na każdy podatek, bez względu na to, w czyjej właściwości on pozostaje”. Ministerstwo zacytowało tu fragment komentarza do ordynacji podatkowej z 2024 r. (pod red. Leonarda Etela).

Wyjaśniło więc, że różnica w treści wzorów formularzy pełnomocnictw UPL jest związana ze sposobem składania deklaracji. Nałożenie obowiązku wskazywania konkretnego podatku w formularzu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) skutkowałoby wprowadzeniem rozwiązania niekorzystnego dla obywateli – podkreślił resort. Oznaczałoby bowiem konieczność składania większej liczby pełnomocnictw – odnośnie do każdego podatku.

Planowane zmiany

W odpowiedzi na drugie pytanie posła odnośnie do planowanych zmian dotyczących pełnomocnictw MF przyznało, że resort prowadzi prace koncepcyjne. Zastanawia się nad modyfikacją wzoru formularza pełnomocnictwa UPL-1 i zmianami dotyczącymi procesu ich składania i obsługi. Ministerstwo poinformowało, że rozważa też połączenie formularza UPL-1 i UPL-1P, co umożliwiłoby składanie deklaracji elektronicznych i papierowych na podstawie jednego pełnomocnictwa.

Dodatkowo MF myśli o automatyzacji procesu obsługi pełnomocnictw UPL-1, co wyeliminowałoby ich obsługę manualną. ©℗