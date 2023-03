Wszystko wskazuje na to, że różnica czasowa między tymi dokumentami będzie wynosiła trzy miesiące, i w związku z tym księgowe pytają, jak przygotować sprawozdanie bez wyliczonego terminowo podatku dochodowego od osób prawnych. Opcje są trzy i choć żadna nie jest idealna, to z punktu widzenia rachunkowości są do przyjęcia.

Po pojawieniu się projektu rozporządzenia wydłużajacego czas na rozliczenie rocznego CIT za 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. część księgowych liczyła, że na wzór ubiegłego roku zostanie też zmieniona data dla sprawozdań. Zapytaliśmy o taką możliwość MF, ale poinformowało tylko, że informacje dotyczące terminów sprawozdawczych za 2022 r. znajdują się w komunikacie: https://www.gov.pl/web /finanse/mf-terminy-sprawozdawcze-za-2022-r. Można więc założyć, że na tę chwilę resort nie planuje zmiany. Mamy więc rozjazd dwóch istotnych terminów, a mianowicie W tej sytuacji na forach internetowych zawrzało. Dla księgowych nieskorelowanie tych dwóch terminów jest nielogiczne; ich zdaniem, aby przygotować sprawozdanie, trzeba wpierw rozliczyć CIT . Argumentują to tym, że w sprawozdaniu powinien zostać odzwierciedlony podatek dochodowy dotyczący działalności jednostki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym. W efekcie mają wątpliwości, co robić.