Począwszy od 2014 r. podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT), chociaż nie potrzebują bezwzględnie faktury sprzedawcy, by rozliczyć VAT naliczony, który rozpoznają w związku z wykazaniem i opodatkowaniem WNT, to jej brak w kolejnych miesiącach może pozbawić ich uprawnienia do dokonana odliczenia podatku naliczonego. Wprawdzie już sam VAT należny z tytułu WNT identyfikuje podatek naliczony (który przy zakupach związanych z czynnościami z prawem do odliczenia legitymuje podatnika do dokonania odliczenia), jednak jeżeli do końca trzeciego miesiąca, licząc od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego, podatnik nie uzyska takiego dokumentu, to w rozliczeniu za ten trzeci miesiąc musi dokonać zmniejszenia VAT naliczonego.