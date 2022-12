Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim art. 28a–28o ustawy o VAT. W przedstawionej sytuacji firma będzie świadczyć dla zagranicznego podatnika usługę wynajmu samochodu. Przy czym nie będzie to usługa wynajmu krótkoterminowego, gdyż przez krótkoterminowy wynajem środków transportu w przypadku samochodów rozumie się ciągłe posiadanie samochodu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni (art. 28j ust. 2 ustawy o VAT). W konsekwencji miejsce świadczenia ww. usługi wynajmu nie będzie ustalane w szczególny sposób – wynikający z art. 28j ust. 1 ustawy o VAT – lecz na zasadach ogólnych określonych w art. 28b ustawy o VAT. Prowadzi to do wniosku, że miejsce świadczenia usługi wynajmu będzie się znajdować poza terytorium kraju – na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Świadczenie tej usługi nie będzie więc podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. W konsekwencji świadczenie tej usługi powinno zostać przez spółkę: