Nie oznacza to jednak, że biuro może tematykę cen transferowych całkowicie pomijać. Nawet jeżeli nie wynika ona z obowiązków kontraktowych, biuro rachunkowe powinno orientować się w tych przepisach i zwrócić klientowi uwagę, że mogą na nim ciążyć obowiązki w tym zakresie i byłoby wskazane, żeby zwrócił się do doradcy podatkowego, który ustali, czy i w jakim zakresie konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Innymi słowy, o ile klienci biur rachunkowych mają prawo oczekiwać wsparcia w tych sprawach ze strony księgowych, o tyle w praktyce najczęściej nie mogą żądać, by to oni sporządzili dokumentację, czy nawet ustalili, do których transakcji powinna ona być przygotowana. To jest zadanie doradców podatkowych (o ile dany podmiot nie zatrudnia specjalisty od cen transferowych) ściśle współpracujących z księgowymi, od których uzyskują dane konieczne do wykonania zleconej im pracy (czy to weryfikacji, czy następnie przygotowania dokumentacji). Bardzo często klienci biur rachunkowych korzystają natomiast z wiedzy i doświadczenia swoich księgowych już przy pozyskiwaniu i ocenie ofert doradców podatkowych i jest to ponad wszelką wątpliwość dobra praktyka (zwłaszcza że najczęściej to właśnie księgowi bezpośrednio współpracują z doradcą podatkowym).