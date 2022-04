Jak ująć w sprawozdaniu finansowym umorzoną część z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju i jak wpływa to na zysk do podziału? Jak to wykazać w CIT-8?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości umorzona część subwencji jest pozostałym przychodem operacyjnym. Umorzenie należało zatem zaksięgować: Rachunek zysków i strat