Ukraińscy hakerzy zaatakowali rosyjski system płatniczy SPB i operatora TransTeleKom
„Od 24 do 25 września specjaliści cybernetyczni Głównego Zarządu Wywiadu przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko infrastrukturze cyfrowej rosyjskiego narodowego systemu płatniczego SPB oraz operatora TransTeleKom” – przekazał w czwartek, z powołaniem na rozmówców w HUR, portal RBK-Ukraina. W wyniku ataków częściowo zostały sparaliżowane przelewy między bankami, a obywatele nie mogli zapłacić online m.in. na stacjach paliw. Niemożliwe było także opłacenie przejazdów komunikacją miejską za pomocą kodu QR.
Paraliż płatności online i przelewów między bankami w Rosji
„Pojawiły się również inne utrudnienia w korzystaniu z usług online dla obywateli Rosji (na przykład brak dostępu do internetu i telewizji interaktywnej). Szacunkowe straty gospodarcze spowodowane atakiem wynoszą do 30 mln dolarów” – napisał RBK-Ukraina.
