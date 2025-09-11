Prezydent USA Donald Trump obwinił radykalną lewicę o zabójstwo Charliego Kirka. Aktywista i założyciel Turning Point USA został zastrzelony na kampusie uczelni w Utah. Trump zapowiedział, że administracja znajdzie osoby i organizacje odpowiedzialne za polityczną przemoc. Do tragedii odnieśli się także liderzy Demokratów i Republikanów.

Prezydent USA Donald Trump w specjalnym orędziu oskarżył radykalną lewicę o doprowadzenie do zabójstwa Charliego Kirka, prawicowego aktywisty i założyciela organizacji Turning Point USA.

Trump: Lewica odpowiada za polityczną przemoc

W wystąpieniu nagranym w Gabinecie Owalnym i opublikowanym na portalu Truth Social zapowiedział, że administracja znajdzie wszystkie osoby i organizacje, które jego zdaniem przyczyniają się do politycznej przemocy w kraju.

– Od lat radykalna lewica porównuje wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów czy masowych morderców. Ta retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, którego dziś jesteśmy świadkami. To musi się skończyć – mówił Trump. Dodał, że odpowiedzialność ponoszą również ci, którzy atakują sędziów i funkcjonariuszy porządkowych.

Trump określił Kirka mianem „męczennika za prawdę i wolność” oraz osoby cieszącej się ogromnym szacunkiem wśród młodzieży. – Dziś, z powodu tego haniebnego czynu, jego głos stał się głośniejszy niż kiedykolwiek wcześniej – podkreślił.

Politycy obu stron wzywają do zakończenia przemocy

Do tragedii odnieśli się także przedstawiciele obu stron amerykańskiej sceny politycznej. Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer oświadczył, że „w Ameryce nie ma miejsca na przemoc polityczną”, a była rywalka Trumpa w wyborach, Kamala Harris, wezwała do wspólnego działania, by zapobiec dalszym eskalacjom. Gubernator Utah Spencer Cox nazwał USA „zepsutym narodem” i zauważył, że celem ataków padają zarówno politycy prawicy, jak i lewicy.

Do zabójstwa doszło na kampusie Utah Valley University, gdzie sprawca oddał strzały z dachu jednego z budynków. FBI zatrzymało dwóch podejrzanych, ale zostali oni zwolnieni po wyjaśnieniu, że nie mieli związku ze zbrodnią. Motyw sprawcy pozostaje nieznany, a zabójca wciąż jest poszukiwany.