W wyniku operacji antyterrorystycznej przeprowadzonej w Anglii aresztowanych zostało pięć osób, w tym czterech Irańczyków w wieku od 29 do 46 lat. Obywatelstwo i wiek piątego mężczyzny nie zostały podane. Policja oświadczyła, że mężczyźni są podejrzani o przygotowanie zamachu terrorystycznego.

Według policji śledztwo dotyczyło zaplanowanego ataku na obiekt, którego nazwy nie ujawniono ze względu na dobro śledztwa. Do aresztowań doszło Londynie oraz w Swindon, Stockport, Rochdale i Manchesterze.

Jakie były motywy działania?

Jak oświadczył, cytowany przez agencję dpa, szef wydziału londyńskiej policji do zwalczaniem terroryzmu Dominic Murphy, dochodzenie jest wciąż na wczesnym etapie i rozważane są różne opcje w celu zidentyfikowania możliwych motywów działania podejrzanych oraz sprawdzenia, czy nadal istnieje zagrożenie dla społeczeństwa w związku z tą sprawą.

Przedstawiciel policji podkreślił też, że należy ze zrozumieniem odnieść się do uzasadnionego zaniepokojenia opinii publicznej ostatnimi aresztowaniami dokonanymi w toku operacji antyterrorystycznej. Jednocześnie wezwał do zachowania czujności oraz informowania policji o wszystkim, co może budzić podejrzenia.

W sobotę policja aresztowała w Londynie także trzech kolejnych obywateli Iranu w ramach prowadzonego odrębnie śledztwa w sprawie terroryzmu. Osoby te są podejrzane o "udział w działaniach stanowiących zagrożenie dla mocarstw zagranicznych" – podała stacja Sky News. (PAP)