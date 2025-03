Wchodzi w życie 14 marca 2025 r.

Bezpieczeństwo morskie – rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego (Dz.U. z 27 lutego 2025 r. poz. 243)

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o bezpieczeństwie morskim.

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia inspekcji rocznej nie przeprowadza się:

na statkach posiadających kartę bezpieczeństwa „Ł”;

na pozostałych statkach – w roku, w którym została przeprowadzona inspekcja pośrednia.

Inspekcję pośrednią przeprowadza się:

w okresie od trzech miesięcy przed upływem drugiej albo trzeciej daty rocznicowej certyfikatu do trzech miesięcy po upływie tej daty;

na statkach posiadających kartę bezpieczeństwa „Ł” – w okresie pomiędzy drugą a trzecią datą rocznicową certyfikatu.

Statek przewożący personel przemysłowy oprócz certyfikatów, o których mowa w odpowiednich dotychczasowych przepisach, powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa personelu przemysłowego wraz z wykazem wyposażenia (formularz IP) – wystawiony na okres nieprzekraczający pięciu lat i corocznie potwierdzany.

Wzór certyfikatu bezpieczeństwa personelu przemysłowego wraz z wykazem wyposażenia (formularz IP) określa Kodeks IP.

Organ inspekcyjny wydaje certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego typu ro-ro lub szybkiego statku pasażerskiego po przeprowadzeniu czynności określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. W przypadku statku spełniającego szczególne wymagania stateczności dla statków pasażerskich typu ro-ro, dla których stosuje się wymagania prawidła 8 części B rozdziału II-1 Konwencji SOLAS 90, certyfikat pozostaje ważny tak długo, jak długo statek pływa w obszarze o tej samej lub niższej wartości znaczącej wysokości fali.

Karty bezpieczeństwa „Ł” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

W celu potwierdzenia ważności wyżej wymienionej karty bezpieczeństwa „Ł”, przeprowadza się odpowiednio inspekcję roczną albo inspekcję pośrednią, zgodnie z przepisami rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

Wchodzą w życie 15 marca 2025 r.

Kandydaci do służby w policji – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 lutego 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w policji (Dz.U. z 28 lutego 2025 r. poz. 248)

Omówienie: Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie konkursu.

Komendant główny policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w policji oraz minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w danym roku kalendarzowym i informacje te podaje do wiadomości w formie ogłoszenia.

Ogłoszenie zamieszczane jest na stronie podmiotowej komendanta głównego policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby w policji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się o przeprowadzenie czynności z zakresu takiego postępowania do kierownika innej jednostki organizacyjnej policji, z wyjątkiem zatwierdzenia listy kandydatów.

Komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz sprawdza kompletność dokumentów i prawdziwość danych w nich zawartych.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do służby kontrterrorystycznej ubiegającym się o przyjęcie do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych lub komórki właściwej do spraw wsparcia działań bojowych przeprowadza zespół powołany przez komendanta głównego policji, składający się z policjantów służby kontrterrorystycznej.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że test wiedzy przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez kierownika jednostki szkoleniowej, która przeprowadza test, lub przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na którego obszarze działania jest przeprowadzany test.

Test wiedzy może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Test sprawności fizycznej oraz próbny test sprawności fizycznej przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na którego obszarze działania test jest przeprowadzany, albo kierownika jednostki szkoleniowej.

Kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej lub próbnego testu sprawności fizycznej po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

(Rozporządzenia zaczyna obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. od 15 marca 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia).

Ćwiczenia z zakresu ochrony ludności – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 lutego 2025 r. w sprawie ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (Dz.U. z 28 lutego 2025 r. poz. 253)

Omówienie: Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i sposób organizowania i prowadzenia ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, nazywanych dalej „ćwiczeniami”, w tym planowania, raportowania i ewaluacji.

Zakres ćwiczeń obejmuje:

przygotowanie osób zajmujących stanowiska kierownicze do koordynowania działań prowadzonych w ramach ochrony ludności i kierowania obroną cywilną;

doskonalenie indywidualnych umiejętności osób zajmujących stanowiska kierownicze w zakresie realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz utrzymania zdolności do zachowania ciągłości działania w warunkach niedoboru zasobów;

sprawdzenie gotowości do działania oraz sprawności podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ich zdolności do współdziałania z innymi podmiotami ochrony ludności i obrony cywilnej podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub sytuacji kryzysowych;

doskonalenie umiejętności działania zespołowego podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej przy wykonywaniu zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zdolności do współdziałania z organami ochrony ludności;

weryfikację właściwej współpracy i realizacji dobrych praktyk podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym z zakresu organizowania łączności, wymiany i ochrony informacji, stosowania procedur ratowniczych i pomocowych ujętych w planach ratowniczych i zarządzania kryzysowego oraz wynikających z podziału kompetencji;

weryfikację umiejętności prowadzenia dokumentacji w przyjętej formie.

Zgodnie z rozporządzeniem ćwiczenia są organizowane z udziałem rzeczywistych sił i środków lub w formie sztabowej.

Ćwiczenia z udziałem rzeczywistych sił i środków polegają na bezpośredniej obecności wyznaczonych podmiotów w miejscu prowadzenia ćwiczeń i wykonywaniu przez nie określonych zadań, z wykorzystaniem przewidzianych do tego środków.

Ćwiczenia w formie sztabowej są organizowane jako:

gry decyzyjne – polegające na doskonaleniu procesu informacyjno-decyzyjnego związanego z realizacją zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz umiejętności formułowania oceny i identyfikowania zagrożeń oraz poszukiwania rozwiązań występujących problemów;

treningi – polegające na doskonaleniu praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

Organ ochrony ludności wyznacza kierownika ćwiczeń oraz osoby lub zespoły, niebiorące bezpośredniego udziału w ćwiczeniach, które będą przekazywały ćwiczącym sytuacje wyjściowe, wprowadzenia sytuacyjne, prowadziły bieżącą wymianę informacji, przeprowadzały pozoracje, nadzorowały przestrzeganie przez ćwiczących procedur wynikających z planów i dokumentów planistycznych oraz rozstrzygały sytuacje sporne zaistniałe między ćwiczącymi.

W ciągu 30 dni od zakończenia ćwiczeń organ ochrony ludności przy pomocy kierownika ćwiczeń sporządza raport z ćwiczeń, w którym zawiera ich podsumowanie.

Służba Więzienna – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 lutego 2025 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. z 28 lutego 2025 r. poz. 255)

Omówienie: Świadectwo służby wydane funkcjonariuszowi Służby Więziennej zawiera informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego dotyczące m.in.:

okresu pełnienia służby oraz wymiaru czasu służby;

zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego;

podstawy prawnej ustania stosunku służbowego;

okresu korzystania z: urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz ich wymiaru i części lub uzupełniającego urlopu macierzyńskiego oraz jego wymiaru;

okresu korzystania z urlopu rodzicielskiego, podstawy prawnej udzielenia tego urlopu oraz jego wymiaru i części;

okresu urlopu wychowawczego wykorzystanego w trakcie służby, podstawy prawnej udzielenia tego urlopu oraz jego wymiaru i części;

okresu urlopu ojcowskiego oraz wymiaru i części tego urlopu;

sposobu rozliczenia funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;

okresu urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia.

Wzór formularza świadectwa jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Świadectwo służby wydaje funkcjonariuszowi przełożony właściwy w sprawach osobowych nie później niż w dniu ustania stosunku służbowego. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może upoważnić do wydania świadectwa inną osobę.

Świadectwo służby sporządza się w dwóch egzemplarzach na podstawie dokumentów zawartych w aktach osobowych funkcjonariusza.

Jeżeli wydanie świadectwa służby funkcjonariuszowi w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej jest niemożliwe w dniu ustania stosunku służbowego, nie później niż w terminie siedmiu dni od ustania stosunku służbowego świadectwo przesyła się za pośrednictwem poczty na adres znajdujący się w aktach osobowych funkcjonariusza lub do miejsca wskazanego przez funkcjonariusza albo doręcza się je w inny sposób.

Wniosek o sprostowanie świadectwa składa się do przełożonego właściwego w sprawach osobowych, który je wydał.

(Rozporządzenia zaczyna obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. od 15 marca 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie 19 marca 2025 r.).

Regionalna dyrekcja ochrony środowiska – rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 26 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz.U. z 28 lutego 2025 r. poz. 256)

Omówienie: Zgodnie z nowymi unormowaniami regionalny dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy swoich zastępców, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia, i osób zajmujących określone w przepisach samodzielne stanowiska.

Ponadto nowe regulacje dotyczą: wydziału obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody; wydziału ochrony przyrody i strategicznych ocen; samodzielnego stanowiska do spraw kadr i rozwoju zasobów ludzkich; a także samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, o których mowa w odpowiednich przepisach rozporządzenia, określa regulamin organizacyjny nadany przez regionalnego dyrektora, po zatwierdzeniu przez generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Torfowiska i obszary podmokłe – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (Dz.U. z 11 marca 2025 r. poz. 293)

Omówienie: Zgodnie z przepisami rozporządzenia, w przypadku gdy torfowiska i obszary podmokłe określone w przepisach wydanych na podstawie odpowiednich unormowań ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 są trwałymi użytkami zielonymi:

nie przekształca się ich i nie zaoruje, z wyłączeniem możliwości wykonania zabiegu renowacji z zastosowaniem płytkiej uprawy gleby i podsiewu nie częściej niż raz na cztery lata;

nie wydobywa się z nich torfu;

nie buduje się na nich i nie odnawia rowów i instalacji drenujących do odwadniania lub odprowadzania wody z terenu.

Natomiast w przypadku gdy wyżej wymienione torfowiska i obszary podmokłe są gruntami ornymi:

nie zaoruje się ich, z wyłączeniem możliwości płytkiej uprawy gleby do głębokości 15 cm;

nie wydobywa się z nich torfu;

nie buduje się na nich i nie odnawia rowów i instalacji drenujących do odwadniania lub odprowadzania wody z terenu.

Warunki uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary (Dz.U. z 11 marca 2025 r. poz. 297)

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą gruntów stanowiących kwalifikujący się hektar, o którym mowa w odpowiednich unormowaniach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115. Za takie grunty uznaje się m.in. obszary należące do gospodarstwa, na których występują nowe elementy krajobrazu, o których mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu 2021/2115, ustanowione w związku z realizacją ekoschematu określonego w przepisach ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.