Dziennik Ustaw z 28 lutego 2025 r.

Gwarancje spłaty kredytów

Obwieszczenie ministra finansów z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poz. 250

Ubezpieczenia upraw rolnych

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Poz. 251

Wyznaczenie specjalnego obszaru

Obwieszczenie ministra klimatu i środowiska z 3 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry Poz. 252

Ćwiczenia z zakresu ochrony ludności

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 lutego 2025 r. w sprawie ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Poz. 253

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 15 marca 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i sposób organizowania i prowadzenia ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, nazywanych dalej „ćwiczeniami”, w tym planowania, raportowania i ewaluacji.

Zakres ćwiczeń obejmuje:

przygotowanie osób zajmujących stanowiska kierownicze do koordynowania działań prowadzonych w ramach ochrony ludności i kierowania obroną cywilną;

doskonalenie indywidualnych umiejętności osób zajmujących stanowiska kierownicze w zakresie realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz utrzymania zdolności do zachowania ciągłości działania w warunkach niedoboru zasobów;

sprawdzenie gotowości do działania oraz sprawności podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ich zdolności do współdziałania z innymi podmiotami ochrony ludności i obrony cywilnej podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub sytuacji kryzysowych;

doskonalenie umiejętności działania zespołowego podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej przy wykonywaniu zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zdolności do współdziałania z organami ochrony ludności;

weryfikację właściwej współpracy i realizacji dobrych praktyk podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym z zakresu organizowania łączności, wymiany i ochrony informacji, stosowania procedur ratowniczych i pomocowych ujętych w planach ratowniczych i zarządzania kryzysowego oraz wynikających z podziału kompetencji;

weryfikację umiejętności prowadzenia dokumentacji w przyjętej formie.

Zgodnie z rozporządzeniem, ćwiczenia są organizowane z udziałem rzeczywistych sił i środków lub w formie sztabowej.

Ćwiczenia z udziałem rzeczywistych sił i środków polegają na bezpośredniej obecności wyznaczonych podmiotów w miejscu prowadzenia ćwiczeń i wykonywaniu przez nie określonych zadań, z wykorzystaniem przewidzianych do tego środków.

Ćwiczenia w formie sztabowej są organizowane jako:

gry decyzyjne – polegające na doskonaleniu procesu informacyjno-decyzyjnego związanego z realizacją zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz umiejętności formułowania oceny i identyfikowania zagrożeń oraz poszukiwania rozwiązań występujących problemów;

treningi – polegające na doskonaleniu praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

Organ ochrony ludności wyznacza kierownika ćwiczeń oraz osoby lub zespoły, niebiorące bezpośredniego udziału w ćwiczeniach, które będą przekazywały ćwiczącym sytuacje wyjściowe, wprowadzenia sytuacyjne, prowadziły bieżącą wymianę informacji, przeprowadzały pozoracje, nadzorowały przestrzeganie przez ćwiczących procedur wynikających z planów i dokumentów planistycznych oraz rozstrzygały sytuacje sporne zaistniałe między ćwiczącymi. W ciągu 30 dni od zakończenia ćwiczeń organ ochrony ludności przy pomocy kierownika ćwiczeń sporządza raport z ćwiczeń, w którym zawiera ich podsumowanie.

Wchodzą w życie 6 lutego 2025 r.

Udzielanie zamówień na badania diagnostyczne – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 14 lutego 2025 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne (Dz.U. z 19 lutego 2025 r. poz. 209)

Omówienie: Rozporządzenie określa tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne na potrzeby orzekania przez wojskowe komisje lekarskie.

Upoważniony przez ministra obrony narodowej dowódca jednostki wojskowej udziela zamówienia na realizację świadczeń podmiotowi leczniczemu lub podmiotom leczniczym występującym w ramach konsorcjum.

Dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do składania ofert, nazywane dalej „zaproszeniem”, co najmniej do trzech podmiotów leczniczych prowadzących działalność w miejscowości, w której siedzibę ma wojskowa komisja lekarska lub jej filia, lub na obszarze objętym zasięgiem działania tej komisji lub jej filii.

W przypadku gdy w miejscowości będącej siedzibą wojskowej komisji lekarskiej lub jej filii lub w zasięgu działania tej komisji lub jej filii nie funkcjonują trzy wyżej wymienione podmioty lecznicze, dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do najbliższych tej komisji lub jej filii podmiotów leczniczych prowadzących działalność na obszarze objętym zasięgiem działania graniczącej terytorialnie wojskowej komisji lekarskiej lub jej filii.

W zaproszeniu zamieszcza się:

nazwę i adres jednostki wojskowej zapraszającej do składania ofert;

przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert;

informację o możliwości zwrócenia się oferenta do dowódcy jednostki wojskowej o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w zaproszeniu;

warunki zamówienia.

Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu w miejscu i ter-minie określonych w zaproszeniu.

Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonych w zaproszeniu.

Konkurs ofert przeprowadza komisja powołana przez dowódcę jednostki wojskowej.

Komisja konkursowa m.in.:

stwierdza, czy zaproszenie zostało wysłane co najmniej do trzech podmiotów leczniczych oraz jaka jest liczba otrzymanych ofert;

odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie i sporządza ich wykaz;

otwiera koperty z ofertami;

ustala, które z ofert spełniają określone wymagania i sporządza ich wykaz;

odrzuca oferty, które nie spełniają wymagań i sporządza ich wykaz;

dokonuje oceny ofert, które z ofert spełniają wymagania, oraz na podstawie kryteriów dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu ofert.

Dowódca jednostki wojskowej w terminie do siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu albo jego unieważnienia zawiadamia na piśmie oferentów o jego wyniku.

Jeżeli wartość przedmiotu konkursu netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, wynik rozstrzygniętego konkursu ofert albo przeprowadzonych negocjacji dowódca jednostki wojskowej przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konkursu ofert.

Dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z podmiotem (podmiotami) leczniczym lub ich konsorcjum, których oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najkorzystniejsza, lub z podmiotem (podmiotami) leczniczym lub ich konsorcjum, których oferta została wypracowana w trybie negocjacji.

Uprawnienia do kierowania pojazdami – rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 19 lutego 2025 r. poz. 212)

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą wymiany prawa jazdy wydanego przez Republikę Białorusi obywatelowi tego kraju, jeżeli jego posiadacz ma wizę, o której mowa w odpowiednich unormowaniach ustawy o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wydane na podstawie tej ustawy. Zagraniczne krajowe prawo jazdy, o którym mowa, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest umieszczane w aktach ewidencyjnych kierowców z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Dane i informacje zawarte w wydanym polskim prawie jazdy wprowadza się do systemu teleinformatycznego. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dotyczących wymiany praw jazdy wydanych przez Republikę Białorusi obywatelom tego, którzy posiadają wyżej wymienioną wizę, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wydane na podstawie tej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Wchodzi w życie 7 lutego 2025 r.

Dotacje z budżetu państwa – ustawa z 24 stycznia 2025 r. zmieniająca ustawę – Prawo wodne oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20 lutego 2025 r. poz. 216)

Omówienie: Zgodnie z nowelizacją, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie, w jakim wykonuje zadania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, może otrzymywać na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie ich bieżącej działalności określonej w odpowiednich unormowaniach ustawy – Prawo wodne.

(Przepisy te przewidują m.in., że do zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej należy m.in.:

wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;

wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzania określonych dokumentacji planistycznych;

gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;

wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej;

opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych;

opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze;

realizowanie zadań wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii; wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zagrożeń powodziowych oraz zjawiska suszy.).

Ponadto zgodnie z nowelizacją, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie, w jakim wykonuje zadania państwowej służby geologicznej, może otrzymywać na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie jej bieżącej działalności określonej w odpowiednich unormowaniach ustawy – Prawo wodne.

(Regulacje te przewidują, że do zadań państwowej służby geologicznej należy m.in.:

wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych;

gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych, wielkości zasobów, stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych;

prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych;

opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stanu wód podziemnych, a także ich zagrożeń;

opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych; monitorowanie i bilansowanie transgranicznych jednolitych części wód podziemnych na obszarach szczególnie ważnych ze względu na interes publiczny;

ocena wpływu i oddziaływań na stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych;

wykonywanie badań hydrogeologicznych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami;

prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrogeologii.).

Wchodzą w życie 8 lutego 2025 r.

Dokumenty paszportowe – rozporządzenie ministra cyfryzacji z 17 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Dokumentów Paszportowych (Dz.U. z 21 lutego 2025 r. poz. 219)

Omówienie: Określone zostały następujące rodzaje statusów dla dokumentu paszportowego::

spersonalizowany,

przekazany na pocztę specjalną podlegającą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającą w jednostkach organizacyjnych policji,

przyjęty na stan,

gotowy do wydania obywatelowi,

gotowy do wysłania,

przekazany kurierowi,

wydany obywatelowi,

unieważniony.

Wymagania dotyczące wykształcenia – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych (Dz.U. z 21 lutego 2025 r. poz. 221)

Omówienie: Zmiany dokonane w załączniku do rozporządzenia dotyczą wykształcenia policjantów. ©℗