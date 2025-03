Dziennik Ustaw z 28 lutego 2025 r.

Zadania konsultantów

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia Poz. 254

Omówienie: Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań.

Konsultanci m.in.:

wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i rzecznika praw pacjenta;

prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Służba Więzienna

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 lutego 2025 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Służby Więziennej Poz. 255

Podstawa prawna Wejdzie w życie

Podstawa prawna po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 15 marca 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie 19 marca 2025 r.

Omówienie: Świadectwo służby wydane funkcjonariuszowi Służby Więziennej zawiera informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego dotyczące m.in.:

okresu pełnienia służby oraz wymiaru czasu służby;

zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego;

podstawy prawnej ustania stosunku służbowego;

okresu korzystania z: urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz ich wymiaru i części lub uzupełniającego urlopu macierzyńskiego oraz jego wymiaru;

okresu korzystania z urlopu rodzicielskiego, podstawy prawnej udzielenia tego urlopu oraz jego wymiaru i części;

okresu urlopu wychowawczego wykorzystanego w trakcie służby, podstawy prawnej udzielenia tego urlopu oraz jego wymiaru i części;

okresu urlopu ojcowskiego oraz wymiaru i części tego urlopu;

sposobu rozliczenia funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;

okresu urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia.

Wzór formularza świadectwa jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Świadectwo służby wydaje funkcjonariuszowi przełożony właściwy w sprawach osobowych nie później niż w dniu ustania stosunku służbowego. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może upoważnić do wydania świadectwa inną osobę.

Świadectwo służby sporządza się w dwóch egzemplarzach na podstawie dokumentów zawartych w aktach osobowych funkcjonariusza.

Jeżeli wydanie świadectwa służby funkcjonariuszowi w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej jest niemożliwe w dniu ustania stosunku służbowego, nie później niż w terminie siedmiu dni od ustania stosunku służbowego świadectwo przesyła się za pośrednictwem poczty na adres znajdujący się w aktach osobowych funkcjonariusza lub do miejsca wskazanego przez funkcjonariusza albo doręcza się je w inny sposób.

Wniosek o sprostowanie świadectwa składa się do przełożonego właściwego w sprawach osobowych, który je wydał.

Regionalna dyrekcja ochrony środowiska

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 26 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Poz. 256

Podstawa prawna Wejdzie w życie

Podstawa prawna po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 15 marca 2025 r.

Omówienie: Zgodnie z nowymi unormowaniami regionalny dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy swoich zastępców, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia i osób zajmujących określone w przepisach samodzielne stanowiska.

Ponadto nowe regulacje dotyczą: wydziału obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody;

wydziału ochrony przyrody i strategicznych ocen; samodzielnego stanowiska do spraw kadr i rozwoju zasobów ludzkich; a także samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, o których mowa w odpowiednich przepisach rozporządzenia, określa regulamin organizacyjny nadany przez regionalnego dyrektora, po zatwierdzeniu przez generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Poz. 257

Omówienie: Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują m.in. następujące świadczenia:

zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Szkoły artystyczne

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Poz. 258

Podstawa prawna Wejdzie w życie

Podstawa prawna 1 września 2025 r.

Omówienie: W klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji końcowej mogą być organizowane:

zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego – do dnia poprzedzającego ten egzamin z zakresu tych zajęć;

zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu maturalnego – do ostatniego piątku kwietnia – w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego i kształcenie artystyczne.

Dziennik Ustaw z 3 marca 2025 r.

Agencja Badań Medycznych

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Badań Medycznych Poz. 259

Omówienie: Działalność Agencji Badań Medycznych polega m.in. na:

dofinansowywaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych oraz eksperymentów badawczych;

wydawaniu opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów.

Przedłużenie terminu

Obwieszczenie ministra finansów z 13 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków Poz. 260

Omówienie: Przedłużono termin do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o PIT, do:

siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed 1 grudnia 2025 r.;

31 grudnia 2025 r. – w pozostałych przypadkach.

Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2025 r.

Zwalczanie gąbczastej encefalopatii bydła

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2025–2027 Poz. 261

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 4 marca 2025 r.

Omówienie: Na terytorium Polski wprowadzony zostaje program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na lata 2025–2027. Program te stanowi załącznik do rozporządzenia.

Celem realizacji programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine

spongiform encephalopathy – BSE) na lata 2025–2027, jest wykrycie każdego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła, nazywanej dalej „BSE”, w populacji bydła w Polsce. Prowadzenie badań jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants – TSE).

Kontrola BSE na terytorium Polski polega na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła urodzonego w państwie członkowskim lub na terytorium wymienionym w załączniku do decyzji Komisji 2009/719/WE z 28 września 2009 r. upoważniającej niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE w wieku powyżej 48. miesiąca życia, zaliczanego do następujących grup ryzyka:

zwierzęta poddane ubojowi z konieczności;

zwierzęta wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni;

zwierzęta padłe;

zwierzęta, które zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt;

zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie niedozwolonych w żywieniu bydła białek pochodzenia zwierzęcego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

Ponadto kontrola BSE na terytorium Polski polega na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła nieurodzonego w państwie członkowskim lub na terytorium wymienionym w załączniku do decyzji nr 2009/719/WE, w wieku powyżej 30 miesiąca życia poddanego ubojowi jako zdrowe albo w wieku powyżej 24 miesiąca życia, zaliczanego do wyżej wymienionych grup ryzyka.

Dziennik Ustaw z 4 marca 2025 r.

Podstawy programowe kształcenia

Rozporządzenie ministra edukacji z 25 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego Poz. 262

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 5 marca 2025 r.

Omówienie: Zmian dokonano w załączniku nr 14 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Nowe regulacje przewidują m.in., że dla zawodu technik mechanik określono trzy podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami: