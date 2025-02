Dziennik Ustaw z 19 lutego 2025 r.

Udzielanie zamówień na badania diagnostyczne

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 14 lutego 2025 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne Poz. 209

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 6 marca 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie określa tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne na potrzeby orzekania przez wojskowe komisje lekarskie.

Upoważniony przez ministra obrony narodowej dowódca jednostki wojskowej udziela zamówienia na realizację świadczeń podmiotowi leczniczemu lub podmiotom leczniczym występującym w ramach konsorcjum.

Dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do składania ofert, nazywane dalej „zaproszeniem”, co najmniej do trzech podmiotów leczniczych prowadzących działalność w miejscowości, w której siedzibę ma wojskowa komisja lekarska lub jej filia, lub na obszarze objętym zasięgiem działania tej komisji lub jej filii.

W przypadku gdy w miejscowości będącej siedzibą wojskowej komisji lekarskiej lub jej filii lub w zasięgu działania tej komisji lub jej filii nie funkcjonują trzy wyżej wymienione podmioty lecznicze, dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do najbliższych tej komisji lub jej filii podmiotów leczniczych prowadzących działalność na obszarze objętym zasięgiem działania graniczącej terytorialnie wojskowej komisji lekarskiej lub jej filii.

W zaproszeniu zamieszcza się:

nazwę i adres jednostki wojskowej zapraszającej do składania ofert;

przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert;

informację o możliwości zwrócenia się oferenta do dowódcy jednostki wojskowej o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w zaproszeniu;

warunki zamówienia.

Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu w miejscu i ter-minie określonych w zaproszeniu.

Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonych w zaproszeniu.

Konkurs ofert przeprowadza komisja powołana przez dowódcę jednostki wojskowej.

Komisja konkursowa m.in.:

stwierdza, czy zaproszenie zostało wysłane co najmniej do trzech podmiotów leczniczych oraz jaka jest liczba otrzymanych ofert;

odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie i sporządza ich wykaz;

otwiera koperty z ofertami;

ustala, które z ofert spełniają określone wymagania i sporządza ich wykaz;

odrzuca oferty, które nie spełniają wymagań i sporządza ich wykaz;

dokonuje oceny ofert, które z ofert spełniają wymagania, oraz na podstawie kryteriów dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu ofert.

Dowódca jednostki wojskowej w terminie do siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu albo jego unieważnienia zawiadamia na piśmie oferentów o jego wyniku.

Jeżeli wartość przedmiotu konkursu netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, wynik rozstrzygniętego konkursu ofert albo przeprowadzonych negocjacji dowódca jednostki wojskowej przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konkursu ofert.

Dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z podmiotem (podmiotami) leczniczym lub ich konsorcjum, których oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najkorzystniejsza, lub z podmiotem (podmiotami) leczniczym lub ich konsorcjum, których oferta została wypracowana w trybie negocjacji.

Program dla szkół

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2024/2025 Poz. 210

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 20 lutego 2025 r.

Omówienie: W roku szkolnym 2024/2025 wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 wynosi 224 110 391,11 zł.

Z tego wkład z budżetu Unii Europejskiej stanowi 86 010 391,11 zł, w tym:

43 001 281,97 zł – na dostarczanie określonych w przepisach owoców i warzyw,

43 009 109,14 zł – na dostarczanie określonych mleka i przetworów mlecznych.

Dziedziny nauki

Obwieszczenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych Poz. 211

Omówienie: Ustalono klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Poz. 212

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 6 marca 2025 r.

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą wymiany prawa jazdy wydanego przez Republikę Białorusi obywatelowi tego kraju, jeżeli jego posiadacz ma wizę, o której mowa w odpowiednich unormowaniach ustawy o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wydane na podstawie tej ustawy.

Zagraniczne krajowe prawo jazdy, o którym mowa, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest umieszczane w aktach ewidencyjnych kierowców z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Dane i informacje zawarte w wydanym polskim prawie jazdy wprowadza się do systemu teleinformatycznego.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dotyczących wymiany praw jazdy wydanych przez Republikę Białorusi obywatelom tego, którzy posiadają wyżej wymienioną wizę, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wydane na podstawie tej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Wzór kwestionariusza

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lutego 2025 r. w sprawie wzoru kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służącego stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony w związku z przemocą domową Poz. 213

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia, tj. 20 maja 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Ustawa ta przewiduje m.in., że w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową pracownik socjalny zapewnia dziecku ochronę przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy – Kodeks karny, dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (art. 12a ust. 1).

Ponadto ustawa przewiduje, że taką decyzję pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. Decyzję podejmuje się w miarę możliwości w obecności i przy wsparciu psychologa.

Przed podjęciem decyzji pracownik socjalny w uzgodnieniu z funkcjonariuszem policji, a także lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką dokonuje oceny ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka w kwestionariuszu szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka. W przypadku zapewnienia ochrony, dziecku udziela się wsparcia psychologa.

Zgodnie z ustawą, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służący stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku wyżej wymienionej ochrony, mając na względzie konieczność prawidłowej diagnozy sytuacji i stanu dziecka oraz udzielenia mu natychmiastowej ochrony, uwzględniającej jego potrzeby oraz ochronę danych osobowych, które mają być przetwarzane z wykorzystaniem kwestionariusza.

Omawiane rozporządzenie Rady Ministrów określa wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służący stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik do rozporządzenia.

Dziennik Ustaw z 20 lutego 2025 r.

Promocja zatrudnienia

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Poz. 214

Omówienie: Ustawa przewiduje m.in., że wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, w celu realizacji ich zadań, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w ustawie, pozyskują dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawowych.

W sprawach dotyczących zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw pracy.

Instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są:

finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;

finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy; dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

finansowanie dodatków aktywizacyjnych;

finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES.

Monitor Polski z 18 lutego 2025 r.

Narodowy Bank Polski

Uchwała nr 2/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 7 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego Poz. 134

Omówienie: W przypadku nieobecności przewodniczącego Zarządu zastępuje go wiceprezes NBP – pierwszy zastępca prezesa NBP, a w razie ich nieobecności – wiceprezes NBP. W przypadku nieobecności także wiceprezesa NBP przewodniczącego Zarządu zastępuje członek Zarządu wyznaczony wcześniej decyzją przewodniczącego Zarządu.

Monitor Polski z 19 lutego 2025 r.

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Komunikat ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego 2025 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poz. 136

Omówienie: Treść zmienionego programu została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020.

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Komunikat prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 17 lutego 2025 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa Poz. 137

Omówienie: Komunikat wydano na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ustawa ta przewiduje m.in., że świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej siedmiu lat;

osiągnęła wiek: w przypadku kobiet – 60 lat, w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości jej pełnienia. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. Organ wypłacający dokonuje waloryzacji z urzędu. Waloryzacja kwoty świadczenia nie wymaga wydania decyzji. W omawianym komunikacie prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłoszono, że kwota świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa od 1 marca 2025 r. wynosi 354,86 zł. ©℗