Dziennik Ustaw z 18 lutego 2025 r.

Integrowana produkcja roślin

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych informacji zawartych w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin Poz. 206

Omówienie: Wykaz producentów roślin, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o środkach ochrony roślin, zawiera następujące szczegółowe informacje, niestanowiące danych osobowych:

nazwę gatunkową uprawianej rośliny;

powierzchnię, na której w danym roku jest uprawiana albo była uprawiana;

identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w regulacjach rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dotyczący działki ewidencyjnej, na której w danym roku jest uprawiana albo była uprawiana roślina;

wskazanie, że dla rośliny: certyfikacja została zakończona i został wydany certyfikat poświadczający stosowanie przy uprawie tej rośliny integrowanej produkcji roślin albo nie została zakończona i nie został wydany certyfikat poświadczający stosowanie przy uprawie tej rośliny integrowanej produkcji roślin.

Działalność w zakresie obsługi kredytów

Rozporządzenie ministra finansów z 15 lutego 2025 r. w sprawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obsługi kredytów Poz. 207

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna 19 lutego 2025 r.

Omówienie: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawowych, obejmują m.in. oświadczenia o zezwoleniach, zgodach, rejestracjach lub wpisach uzyskanych w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie obsługi kredytów w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością na rynku finansowym albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, z podaniem daty lub przyczyn:

udzielenia zezwolenia lub zgody, rejestracji, wpisu lub niezgłoszenia sprzeciwu;

złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia lub zgody, rejestracji lub wpisu;

odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia lub zgody, rejestracji, wpisu lub zgłoszenia sprzeciwu;

zaniechania podejmowania czynności w odniesieniu do wniosku o udzielenie zezwolenia lub zgody, rejestracji, wpisu lub niezgłoszenia sprzeciwu, a także zrzeczenia się zezwolenia.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków obejmują również oświadczenia o prowadzonych przez właściwe organy nadzoru, w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie obsługi kredytów, postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia osób wchodzących w skład organu zarządzającego wnioskodawcy dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów instytucji kredytowej, banku, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczej lub dostawcy usług finansowania społecznościowego z podaniem: organu prowadzącego to postępowanie, daty jego wszczęcia i zakończenia, oznaczenia podmiotu, którego dotyczył ten zamiar, oraz wyników postępowania.

Ponadto wyżej wymienione dokumenty obejmują m.in. oświadczenia, że wobec osób wchodzących w skład organu zarządzającego wnioskodawcy nie toczą się postępowania upadłościowe ani restrukturyzacyjne, ani nie została ogłoszona upadłość.

Do dokumentów w języku obcym dołącza się tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

System zarządzania ryzykiem

Rozporządzenie ministra finansów z 15 lutego 2025 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w podmiocie obsługującym kredyty Poz. 208

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna 19 lutego 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie określa sposób organizacji systemu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ustawie o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, w tym rodzaje procedur go tworzących.

System zarządzania ryzykiem jest zorganizowany proporcjonalnie do:

złożoności działalności podmiotu obsługującego kredyty;

skali i struktury ekspozycji na ryzyko, stopnia narażenia podmiotu obsługującego kredyty na dane ryzyko wyrażonego w ustalonej przez ten podmiot formie i skali;

zakresu działalności podmiotu obsługującego kredyty.

System zarządzania ryzykiem tworzy:

procedura identyfikacji ryzyka;

procedura pomiaru lub szacowania ryzyka;

procedura monitorowania, raportowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka.

Procedura identyfikacji ryzyka obejmuje:

identyfikację źródeł i potencjalnych skutków ryzyka;

definicję ryzyka operacyjnego i jego zdarzeń;

listę rodzajów ryzyk, które potencjalnie mogą wystąpić w działalności podmiotu obsługującego kredyty i spowodować znaczne straty dla podmiotu obsługującego kredyty;

sposób dokonywania analiz, czy którekolwiek ze zidentyfikowanych źródeł ryzyka może spowodować materializację co najmniej jednego z wyżej wymienionych ryzyk.

Procedura pomiaru lub szacowania ryzyka obejmuje zasady ustalające sposób określania poziomu ryzyka.

Natomiast procedura monitorowania, raportowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka obejmuje:

zasady monitorowania ryzyka;

zasady raportowania ryzyka, obejmujące przekazywanie informacji dotyczących zidentyfikowanego ryzyka i jego poziomu, wyników monitorowania oraz podjętych działań;

zasady kontroli oraz ograniczania ryzyka, obejmujące m.in.: weryfikację, czy poziom ryzyka nie narusza przyjętych zasad, eliminację przyczyn występowania ryzyka, ograniczenie skutków ewentualnej materializacji ryzyka, przeniesienie ryzyka na podmiot zewnętrzny;

w przypadku ryzyka operacyjnego: tryb i sposób monitorowania strat z tytułu materializacji tego ryzyka, powierzenie wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym, sposób organizacji bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności procesów oraz danych i aktywów podmiotu obsługującego kredyty.

Procedury tworzące system zarządzania ryzykiem zatwierdza zarząd albo rada dyrektorów.

Monitor Polski z 11 lutego 2025 r.

Stawki opłat lotniczych

Obwieszczenie ministra infrastruktury z 3 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2025 r. Poz. 121

Omówienie: W załączniku do obwieszczenia ogłoszono wysokość stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2025 r.

W przypadku przyznania uprawnień do wykonywania:

regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich opłata lotnicza wynosi 9553 zł;

regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20 opłata lotnicza wynosi 6372 zł;

nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich opłata lotnicza wynosi 7963 zł;

nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20 opłata lotnicza wynosi 3187 zł.

Przeciętne wynagrodzenie

Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. Poz. 125

Omówienie: Komunikat został wydany na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ogłoszono, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł.

Realny wzrost płac

Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2025 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r. Poz. 126

Omówienie: Ogłoszono, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wyniósł 9,5 proc.

Monitor Polski z 14 lutego 2025 r.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent

Komunikat ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Poz. 129

Omówienie: Ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wynosi 105,5 proc.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz na realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc. Dzięki temu świadczenia zostaną podniesione o 5,5 proc.

Podwyżka obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i dodatki do emerytur i rent.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało również o nowej wysokości wybranych świadczeń od 1 marca 2025 r.:

1878,91 zł – będzie wynosiła najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna (wzrost o 97,95 zł),

1409,18 zł – wyniesie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 73,46 zł),

348,22 zł – będzie wynosił dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki (wzrost o 18,15 zł).

Monitor Polski z 18 lutego 2025 r.

Fundusze europejskie

Komunikat ministra funduszy i polityki regionalnej z 13 lutego 2025 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027” Poz. 130

Omówienie: Treść zmienionego programu została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.feniks.gov.pl w zakładce: O programie/Prawo i dokumenty oraz na portalu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Rejestr aktuariuszy

Obwieszczenie ministra finansów z 6 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy Poz. 131

Omówienie: Na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ogłoszono rejestr aktuariuszy według stanu na 31 grudnia 2024 r. Rejestr stanowi załącznik do obwieszczenia.

Określenie kwot przychodu

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 14 lutego 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent Poz. 132

Omówienie: Komunikat został wydany na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta przewiduje m.in., że prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, nie wyżej jednak niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu (limity te nie dotyczą jednak osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny).

Zgodnie z ustawą prezes ZUS ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 14. dnia roboczego 2. miesiąca każdego kwartału kalendarzowego kwoty wyżej wymienionego przychodu z zaokrągleniem w górę do pełnych 10 groszy.

W omawianym komunikacie prezesa ZUS ogłoszono, że od 1 marca 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kw. 2024 r. wynosi 5934,10 zł;

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kw. 2024 r. wynosi 11 020,40 zł.

Kwota dodatku dopełniającego

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 14 lutego 2025 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego Poz. 133

Omówienie: Komunikat wydano na podstawie odpowiednich regulacji ustawy o rencie socjalnej.

Ogłoszono, że od 1 marca 2025 r. kwota dodatku dopełniającego przysługującego osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, wynosi 2610,72 zł. ©℗