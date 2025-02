Dziennik Ustaw z 17 lutego 2025 r.

Służba Leśna

Obwieszczenie ministra klimatu i środowiska z 8 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej Poz. 200

Omówienie: Zgodnie z rozporządzeniem ustanowiono stanowiska w Służbie Leśnej:

w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

w nadleśnictwie;

w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy następuje w razie zdania egzaminu obejmującego sprawdzenie wiedzy w zakresie:

przepisów prawa dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody;

zasad i sposobów zarządzania oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych, w szczególności zasad i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej, gospodarowania gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także zasad ekonomiki leśnictwa.

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego

Obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 17 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru Poz. 201

Omówienie: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego wydaje na wniosek odpisy, wyciągi, zaświadczenia i pozostałe informacje z KRS na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu.

Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.

Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod danym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.

Centralna Informacja zgodnie z przepisami ustawowymi udostępnia na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu i pełnemu, w celu samodzielnego pobrania ich wydruku komputerowego.

W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na odpisie lub wyciągu z każdego rejestru zamieszcza się informację o wpisaniu tego podmiotu także do drugiego rejestru.

W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na odpisie lub wyciągu zamieszcza się informację, że podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.

Prowadzenie dochodzeń

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom Poz. 202

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 4 marca 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy – Kodeks postępowania karnego. Unormowania kodeksu przewidują m.in., że minister sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi ministrami określa, w drodze rozporządzenia, organy uprawnione obok policji do prowadzenia dochodzeń oraz organy uprawnione do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakres spraw zleconych tym organom, mając na uwadze określony przez ustawę zakres kompetencji tych organów.

Po zmianach wprowadzonych omawianym rozporządzeniem ministra sprawiedliwości dochodzenie, obok policji, prowadzić mogą również:

organy Inspekcji Handlowej w sprawach o ujawnione przez nie w czasie przeprowadzania kontroli przestępstwa określone w odpowiednich przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o Inspekcji Handlowej;

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach o przestępstwa określone w odpowiednich regulacjach ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach o przestępstwa określone w odpowiednich unormowaniach ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej.

Zakłady aktywności zawodowej

Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 9 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej Poz. 203

Omówienie: Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, nazywane dalej „organizatorem”, składają we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej, w tym również kosztów działalności wytwórczej lub usługowej.

Właściwa jednostka organizacyjna samorządu województwa przedkłada wniosek właściwemu staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię o potrzebie utworzenia zakładu.

W terminie 30 dni od otrzymania opinii starosty właściwa jednostka organizacyjna samorządu województwa powiadamia organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku, a następnie w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia – w terminie 30 dni od powiadomienia organizatora – prowadzi z nim negocjacje dotyczące warunków umowy o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu i wysokości dofinansowania.

Po pozytywnym zakończeniu negocjacji strony zawierają umowę.

Ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Poz. 204

Omówienie: Ustawa reguluje m.in.:

cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r.;

zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez podmiot uprawniony;

zasady i tryb przekazania gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Ustawa przewiduje m.in., że jeżeli w umowach zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym a odbiorcami uprawnionymi, w okresie dostaw paliw gazowych następującym po 31 grudnia 2022 r. są ustalone ceny korzystniejsze dla tych odbiorców niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się ceny zgodnie z umowami, do czasu zakończenia ich obowiązywania. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje.

Świadczenia opieki zdrowotnej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 13 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Poz. 205

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 4 marca 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich unormowań ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta przewiduje m.in., że minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określa, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców. Chodzi m.in. o sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji, w tym w harmonogramie przyjęć, oraz ich przekazywania ministrowi zdrowia, NFZ lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Omawianym rozporządzeniem ministra zdrowia dokonano zmian w załączniku nr 9 w części I „Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane we wskazanych komórkach organizacyjnych w zakresie świadczeń”. Zmiany dotyczą świadczeń z zakresu: neurologii, urologii, nefrologii, okulistyki, gruźlicy i chorób płuc, otolaryngologii, diabetologii i gastroenterologii.

Harmonogramy przyjęć na udzielanie świadczeń, o których mowa w wyżej wymienionym załączniku nr 9 w części I, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są prowadzone w aplikacji udostępnianej przez NFZ dla świadczeń z zakresu:

neurologii oraz urologii – od 1 maja 2025 r.;

nefrologii oraz okulistyki – od 15 maja 2025 r.;

gruźlicy i chorób płuc oraz otolaryngologii – od 1 czerwca 2025 r.;

diabetologii oraz gastroenterologii – od 15 czerwca 2025 r.

Wchodzi w życie 21 lutego 2025 r.

Wpis na listę rzeczoznawców samochodowych – rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 6 lutego 2025 r. poz. 157)

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa ta przewiduje m.in., że rzeczoznawcą samochodowym może zostać osoba, która:

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;

posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;

nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;

została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający z terminu ważności wyżej wymienionego certyfikatu.

Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny.

Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna.

Minister właściwy do spraw transportu prowadzi ewidencję i listę rzeczoznawców samochodowych.

Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów z tym związanych, w szczególności zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Omawianym rozporządzeniem ministra infrastruktury z 28 stycznia 2025 r. zmieniono załącznik zawierający wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę rzeczoznawców samochodowych.

Wchodzi w życie 22 lutego 2025 r.

Zakres działania ministra – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra – członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka – koordynatora służb specjalnych (Dz.U. z 7 lutego 2025 r. poz. 164)

Omówienie: Zmian dokonano w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra – członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka – koordynatora służb specjalnych (Dz.U. poz. 2728 oraz z 2024 r. poz. 797).

W par. 2 uchylono pkt 3 dotyczący opracowywania programów działalności służb specjalnych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa, stanowiących podstawę wydawania wytycznych prezesa Rady Ministrów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 12 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i art. 7 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. ©℗