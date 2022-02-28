Управління у справах іноземців (Urząd ds. Cudzoziemców) інформує, що громадяни України можуть в'їхати до Польщі при наявності таких документів, як:
• біометричний паспорт
• національна віза типу D
• шенгенська віза типу С
• віза з позначенням D або C, або дозвіл на проживання, виданий іншою державою Шенгену
• дозвіл на тимчасове проживання, постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС
• заява про міжнародний захист, яка заповнена на польському кордоні
• згода начальника прикордонної служби, яка надається при перетині кордону.
Генеральне консульство Республіки Польща у Львові поінформувало, що припинило місцевий прикордонний рух, прийом заявок на отримання візи, а також прийом осіб для видачі Карти поляка.
У Прикордонній службі України повідомили, що чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.
У Польщі біля кордону з Україною створено пункти прийому. Кожен, хто перетне кордон можете отримати інформацію про своє перебування в нашій країні, тимчасове проживання, гаряче харчування та базову медичну допомогу.
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