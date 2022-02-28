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Управління у справах іноземців (Urząd ds. Cudzoziemców) інформує, що громадяни України можуть в'їхати до Польщі при наявності таких документів, як:

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• біометричний паспорт

• національна віза типу D

• шенгенська віза типу С

• віза з позначенням D або C, або дозвіл на проживання, виданий іншою державою Шенгену

• дозвіл на тимчасове проживання, постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС

• заява про міжнародний захист, яка заповнена на польському кордоні

• згода начальника прикордонної служби, яка надається при перетині кордону.

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові поінформувало, що припинило місцевий прикордонний рух, прийом заявок на отримання візи, а також прийом осіб для видачі Карти поляка.

У Прикордонній службі України повідомили, що чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

У Польщі біля кордону з Україною створено пункти прийому. Кожен, хто перетне кордон можете отримати інформацію про своє перебування в нашій країні, тимчасове проживання, гаряче харчування та базову медичну допомогу.