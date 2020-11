"Zapraszamy na powrót do teatru – tym razem online. To dla nas bardzo ważne działanie, zwłaszcza w okresie zawieszenia naszej działalności. Mamy nadzieję, że dzięki platformie utrzymamy kontakt z publicznością, której nam bardzo brakuje. Postaramy się, by widzowie poczuli magię teatru nawet na platformie cyfrowej" – powiedziała w środę Roksana Buchta z działu promocji teatru.

1 grudnia na platformie udostępniony zostanie spektakl "Wróg – instrukcja obsługi" w reż. Justyny Sobczyk. Będzie to nagranie spektaklu, które, dzięki Fundacji Kultury bez Barier i projektowi "Teatrosfera bez barier", zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Następne spektakle to już transmisje na żywo z sosnowieckiej sceny. W strefie online będzie można zobaczyć takie przedstawienia jak: "Nowa Księga Dżungli" w reż. Iwo Vedrala, "Opowieść wigilijna" w reż. Justyny Łagowskiej, "Horror szał" w reż. Jacka Jabrzyka, "Tartuffe" w reż. Rudolfa Zioły oraz nagradzany na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim "Ślub" w reż. Radosława Rychcika.

Zespół sosnowieckiego teatru przygotował również specjalną ofertę edukacyjną dla szkół, wzbogaconą o prowadzone zdalnie warsztaty na temat spektakli. "Warsztaty mogą stać się uzupełnieniem lekcji polskiego czy godziny wychowawczej. Zajęcia będą prowadzone zaraz po zakończeniu transmisji spektaklu (ok. godziny 11:30), ale istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na inny termin. Dla grup kupujących bilet na spektakl warsztaty są bezpłatne. Jedynym warunkiem uczestniczenia w nich jest obejrzenie przedstawienia" – wyjaśniła pedagożka teatru Agata Kędzia. (PAP)

autorka: Anna Gumułka