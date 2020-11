Ta władza się sypie, traci większość, nie mając pomysłu na to, jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami. Po prostu zajmuje się sobą - powiedział Budka.źródło: PAP autor zdjęcia: Andrzej Grygiel

Ta władza się sypie, rząd stracił większość, nawet jeśli jeszcze nie parlamentarną, to na pewno większość Polek i Polaków - podkreślił we wtorek lider KO Borys Budka, odnosząc się do zapowiedzi posła Lecha Kołakowskiego odejścia z PiS.