Białystok: MEiN pyta uczelnię o udział wykładowców w "nielegalnych manifestacjach" i zachęcanie do tego studentów

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się do Uniwersytetu w Białymstoku z prośbą o zbadanie sprawy udziału wykładowców tej uczelni w "nielegalnych manifestacjach" i zachęcaniu do protestowania studentów. Uczelnia ocenia, że zarzuty są bezzasadne; odpowiedź ma niedługo trafić do resortu.