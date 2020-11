"Uniwersytety korzystają z bardzo szerokiej autonomii, więc ja nie będę odpowiadał na tak postawione pytanie" – powiedział Czarnek, pytany o swą wcześniejszą wypowiedź, że gender nie jest nauką, lecz ideologią i w kontekście tych słów o to, czy wykłady i katedry na uczelniach wyższych zajmujące się tą problematyką powinny być zlikwidowane.

"Natomiast absolutnie podtrzymuję swoje zdanie, że gender to jest żadna nauka. To fałszowanie wizji człowieka i tak naprawdę prowadzenie człowieka do zniewolenia" – dodał.

Zaznaczył dalej, że błąd antropologiczny, czyli fałszywa wizja człowieka prowadził do wielu nieszczęść społecznych – do totalitaryzmów.

"Błąd antropologiczny – i to jest niezwykle ważne i daję do przemyślenia wszystkim tym, którzy realnie myślą o dobru społeczeństwa – błąd antropologiczny, czyli fałszywa wizja człowieka, to podstawa wszelkich nieszczęść społecznych, zwłaszcza tych w XX w. – komunizmu, narodowego socjalizmu, czyli nazizmu niemieckiego i wielu innych potężnych nieszczęść, czyli totalitaryzmów" – tłumaczył.

"Błąd antropologiczny – fałszowanie wizji człowieka, a gender to jest fałszywa wizja człowieka" – dodał. (PAP)