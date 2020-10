Od kiedy z paszportem do Wielkiej Brytanii?

Ambasada RP w Londynie poinformowała, że brytyjski rząd, zgodnie z postulatami polskiej służby konsularnej, przedłużyły okres, w którym będzie można wjechać do Wielkiej Brytanii za okazaniem dowodu osobistego do 1 października 2021 roku.

W swoim komunikacie Ambasada również przekazała, że osoby, które posiadają status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia w ramach systemu EU Settlement Scheme lub zezwolenie wydawane pracownikom przygranicznym, będą mogły używać dowodu osobistego w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii co najmniej do 31 grudnia 2025 roku.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 polscy konsulowie zwiększają liczbę dostępnych wizyt, uruchomiono również specjalny dyżur konsularny w Birmingham, na którym już przyjmowane są setki wniosków paszportowych oraz rodzinne wizyty paszportowe w POSK w Londynie.

Ambasada również zachęca, żeby odpowiednio wcześniej zadbać o umówienie wizyty w konsulacie i uzyskanie ważnego, polskiego paszportu. Dodaje, że w przypadku dziecka, przed złożeniem wniosku o pierwszy paszport biometryczny należy uzyskać odpis polskiego aktu urodzenia, na podstawie którego nadawany jest numer PESEL.

Okres przejściowy – co się zmieni?

Okres przejściowy to czas, w którym Wielka Brytania powinna wdrożyć nowe przepisy do swego ustawodawstwa oraz podpisać deklarację o przyszłych relacjach z Unią Europejską. Obowiązywać będzie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

W tym okresie UE będzie traktować Zjednoczone Królestwo jako państwo członkowskie. Będzie obowiązywać swobodny przepływ osób, jednak rząd brytyjski nie będzie miał swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych oraz nie będzie brał udziału w procesach decyzyjnych UE. Wielka Brytania będzie mogła zawierać nowe umowy i porozumienia, ale będą one mogły wejść w życie po zakończeniu okresu przejściowego.