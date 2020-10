Liczba nowych zakażeń jest aż o 3675 niższa od bilansu z czwartku, który był najwyższym faktycznym (tzn. bez uwzględniania zaległych przypadków) od początku epidemii, ale nie należy wyciągać z tego daleko idących wniosków, bo wahania rzędu 2-3 tysięcy zdarzały się często w ostatnich dniach.

Wyraźnie mniej nowych infekcji niż w poprzednich dniach wykryto w Anglii (10 772), za to w pozostałych trzech częściach Zjednoczonego Królestwa odnotowano dobowe rekordy - w Szkocji stwierdzono ich 1246, w Irlandii Północnej - 1080, zaś w Walii - 766. W przypadku Irlandii Północnej to pierwszy przypadek, by dobowa liczba zakażeń przekroczyła tysiąc.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 575 679, co jest 12. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Liczba zgonów jest wyższa o 10 od tej z poprzedniego dnia. To kolejny w ostatnich dniach najwyższy bilans od 1 lipca, gdy poinformowano o 97 zgonach.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 42 592, z czego 37 902 osoby zmarły w Anglii, 2544 - w Szkocji, 1646 - w Walii, a 587 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Brytyjski rząd zaczął też podawać w statystykach liczbę przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test. Takich przypadków było 57 347 - ta liczba jest jednak aktualizowana raz w tygodniu.

Niezależnie od zastosowanej metodologii, pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano 285 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest trzecim najwyższym wynikiem, a od początku epidemii - już ponad 24,6 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to prawie 314 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych z czwartku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 3705 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 165 w stosunku do poprzedniego dnia.

Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, spadł w ciągu ostatniego tygodnia z przedziału 1,3-1,6 do 1,2-1,5. Jednak każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozwija.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)