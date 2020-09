Warszawa: Kolejny dzień przygotowań do budowy tymczasowego kolektora ściekowego

Na obu brzegach Wisły, w okolicy mostu Marii Skłodowskiej-Curie, od niedzielnego poranka kontynuowane są prace przygotowawcze do budowy tymczasowego rurociągu, którym popłyną nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Po awarii, do której doszło tydzień temu ścieki są zrzucane do rzeki.