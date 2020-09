Decyzja o przygotowaniu nowej deklaracji ideowo-programowej zapadła podczas sobotniego nieformalnego spotkania posłów Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Jej przyjęcie w styczniu 2021 roku miałoby być elementem obchodów 20-lecia partii.

"Nowa deklaracja ideowa odpowiadałaby na pytanie, po co istniejemy i dla kogo jesteśmy" - mówi PAP Neumann. "20 lat temu Polska i świat były inne. To wszystko, co się zmieniło, trzeba zauważyć w nowej deklaracji, która powinna starczyć na następne 20 lat" - zaznacza.

Dobrym momentem na przyjęcie nowego dokumentu będzie - podkreśla były szef klubu PO - dwudziestolecie partii, które będzie obchodzone w styczniu 2021 roku. Będzie to okazja do podsumowania ostatnich 20 lat, w których 8 lat Platforma współrządziła, a przez pozostałe 12 lat była w opozycji. Nie jest jeszcze przesądzone, jaką dokładnie obchody będą miały formułę, czy będzie to uroczysty kongres, czy tylko okolicznościowa impreza, z udziałem zaproszonych gości i wszystkich żyjących przewodniczących PO.

Platforma Obywatelska powstała w styczniu 2001 r. jako ruch obywatelski. Trzema założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald Tusk. Pierwszy był politykiem, który kilka miesięcy wcześniej, w październiku 2000 roku, uzyskał drugie miejsce w wyborach prezydenckich. Drugi był marszałkiem Sejmu i politykiem Akcji Wyborczej Solidarność. Trzeci wicemarszałkiem Senatu, który w grudniu 2000 roku przegrał z Bronisławem Geremkiem wybory na przewodniczącego Unii Wolności i który ze swoimi zwolennikami z dawnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego opuścił Unię.

W wyborach parlamentarnych 2001 r., startując jako komitet wyborczy wyborców, Platforma zdobyła drugie miejsce, z poparciem 12 proc., za koalicją SLD-UP. Pierwszym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, w myśl ówczesnego statutu, był przewodniczący klubu parlamentarnego PO. Jesienią 2001 r. został nim Maciej Płażyński. W 2003 roku zastąpił go na tym stanowisku Donald Tusk, który kilka miesięcy później został wybrany na przewodniczącego partii Platforma Obywatelska.

Tusk kierował PO do 2014 roku, gdy został przewodniczącym Rady Europejskiej. Jednocześnie w latach 2007-14 był premierem koalicyjnego rządu PO-PSL, w efekcie dwukrotnie wygranych wyborów parlamentarnych w 2007 i w 2011 roku. Jako p.o. przewodniczącej Platformy zastąpiła Tuska Ewa Kopacz, która objęła również funkcję premiera. Platforma pod jej kierownictwem przegrała z PiS wybory parlamentarne w 2015 roku. W latach 2016-20 przewodniczącym PO był Grzegorz Schetyna. Jesienią 2019 roku PO - startując w formule Koalicji Obywatelskiej - przegrała po raz kolejny wybory z PiS. Od stycznia bieżącego roku przewodniczącym PO, wybranym w powszechnych partyjnych wyborach, jest Borys Budka.