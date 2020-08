Prezydent podpisał ustawę o wskazaniu organu prow. punkt kontakt. ds. produktów



Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Celem jest stworzenie warunków do skutecznego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Rozporządzenie to zobowiązuje organy państw członkowskich UE do respektowania wyników badań towaru, przeprowadzonych w innym państwie członkowskim, co ma ułatwić wprowadzanie towarów na rynek.

Nowelizacja wprowadza jednolite procedury oceny towarów, ustala punkty kontaktowe ds. produktów, a także szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmioty gospodarcze będą miały możliwość sporządzania dobrowolnego oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów ("oświadczenia o wzajemnym uznawaniu"), za które ponoszą odpowiedzialność.

Określa sankcje w przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia 2019/515 (maksymalnie 100 tys. zł) oraz wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów (w Polsce będzie nim minister właściwy do spraw gospodarki).

Ustalenie sankcji w takiej wysokości podyktowane było dążeniem do zachowania spójności z istniejącymi rozwiązaniami, m.in. z ustawą o systemach oceny zgodności w nadzorze rynku i ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów (w których również maksymalna sankcja za naruszenie wynosi 100 tys. zł).

Ustawa wchodzi w po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

