Popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda uzyskał w drugiej turze wyborów prezydenckich 51 proc. głosów, a kandydat KO Rafał Trzaskowski 49 proc. - wynika z sondażu late poll Ipsos z 90 proc. komisji dla TVP, TVN i Polsat.

Pytany przez PAP o priorytety na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy, lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że rząd prawdopodobnie będzie chciał kontynuować dotychczasową politykę. "Z jednej strony polityka prorodzinna, sprawy społeczne, które będziemy chcieli zachować – mówię tu o 300 plus i 500 plus, trzynasta emerytura, czyli bardziej sprawiedliwe dzielenie tego, co jest dorobkiem wszystkich Polaków" – mówił Ziobro.

"Po drugie, wzrost gospodarczy, który jest z tym związany" - dodał, podkreślając, że Polska jest "liderem wzrostu gospodarczego". "I to, mimo pandemii, chcemy utrzymać" – zaznaczył.

Jako trzeci obszar Ziobro wskazał "reformę instytucji państwa". "Na pierwszy plan wysuwa się dokończenie reformy sądownictwa, ale też innych organów państwa, żeby było bardziej profesjonalnie, szybciej. Tutaj potrzebny jest konsensus i - w tym niezwykle trudnym momencie, w którym jesteśmy - doprowadzenie tego, co zaczęliśmy, do końca" – mówił. Jak dodał, chodzi m.in. o "spłaszczenie" struktury sądów.

"O szczegółach będę mógł rzetelnie powiedzieć po tym, jak zostaną uzgodnione – te zmiany, które chcę zaproponować – zarówno na forum Zjednoczonej Prawicy, jak i z panem prezydentem" – podkreślił minister.