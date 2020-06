"Problemów z głosowaniem za granicą było mnóstwo, ostatnio były problemy dotyczące serwerów" - mówił kandydat KO.

"W związku z tym jasny apel do MSZ, żeby przedłużyć o 24 godziny możliwość rejestracji wszystkich tych, którzy chcą głosować i którzy są poza terytorium Polski - 0,5 mln osób chce głosować i powinniśmy im to umożliwić" - dodał Trzaskowski.

Wyborcy za granicą, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcą zagłosować korespondencyjnie, mogli się zarejestrować do 29 czerwca do północy. Nowi wyborcy, którzy chcą zagłosować osobiście, mają czas na rejestrację do 9 lipca do północy. Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na drugą turę.

W niektórych obwodach za granicą wyborcy mogą głosować jedynie w sposób korespondencyjny ze względu na obostrzenia wprowadzane w poszczególnych państwach w wyniku epidemii koronawirusa. W części z państw można głosować osobiście, a w pozostałych możliwe są obie formy głosowania.

W poniedziałek w nocy pojawiły się w mediach informacje, że strona internetowa https://ewybory.msz.gov.pl nie działa. Według informacji PAP, przez około godzinę strona była nieczynna ze względu na awarię serwerów. Resort przypominał wówczas w komunikacie, że wyborcy mogli dokonać zgłoszenia także w inny sposób np. za pomocą poczty elektronicznej.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany o tę kwestię zapewnił, że resort spraw zagranicznych przedstawi stosowne wyjaśnienie w tej sprawie jeszcze we wtorek.