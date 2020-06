Trzaskowski przebywa w niedzielę w woj. podlaskim. Rano spotkał się z mediami i z mieszkańcami Suwałk, a także z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sobolewie, a w południe odwiedził Augustów.

W swym wystąpieniu na Rynku Zygmunta Augusta kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta powiedział, że w ostatnich latach bardzo wiele osób zostało skrzywdzonych przez obecną władzę, ponieważ weszło "na kurs kolizyjny" z Prawem i Sprawiedliwością.

"Nie ze swojej winy, najczęściej dlatego, że np. tak, jak pan Sebastian, mieli nieszczęście, że uderzyła w nich kolumna rządowa, albo niestety weszli w konflikt z jakąś grupą interesu powiązaną z PiS-em, z kimś, kto chciał robić biznes, kimś, kto chciał zająć stanowisko, z kimś, kto chciał po prostu wyrzucić ich z pracy" – podkreślał Trzaskowski.

Zapowiedział, że jeśli wygra wybory, powoła przy urzędzie prezydenta RP specjalną komisję krzywd.

"Żeby każda osoba, która została skrzywdzona przez państwo PiS, mogła uzyskać pomoc, poradę, po to, żeby wyciągać wnioski z tego, co się działo, i żeby nie było zgody na to, żeby władza mogła w ten sposób traktować ludzi, a przecież traktuje tak nauczycieli, górników, wiele osób, które dzisiaj zostało pozostawionych sobie" – mówił kandydat KO na prezydenta.

Wcześniej Trzaskowski spotkał się w Sobolewie z Kołem Gospodyń Wiejskich. W Augustowie powiedział, że jednym z jego priorytetów jest także aktywizacja seniorów.

"Robimy to w dużych, w średnich miastach, ale również musimy to robić na polskiej wsi i tak się cieszę, że tego typu spotkania, które organizujemy, pokazują, ile jest siły wśród ludzi, którzy chcą pomagać innym" – zaznaczył kandydat KO na prezydenta.

Opowiedział się ponadto za przeznaczeniem 6 proc. PKB na ochronę zdrowia, które chciałby wydać m.in. na poprawę sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych.