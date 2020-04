Spadek o 6,8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku był nieco większy od prognozowanego przez analityków, którzy przewidywali, że gospodarka zmniejszy się o 6,5 proc. - podała agencja Reutera. W ostatnim kwartale ubiegłego roku chińskie PKB wzrosło o 6 proc.

Reuters zauważa jednak, że produkcja przemysłowa spadła w marcu o znacznie mniej, niż spodziewali się eksperci. Sugeruje to, że podejmowane od lutego wysiłki na rzecz ponownego uruchomienia gospodarki przynoszą efekty.

Chińskie firmy, które wznowiły działalność po szczytowym okresie epidemii koronawirusa w tym kraju, borykają się jednak ze spadkiem popytu na świecie. Pandemia uderzyła w gospodarki wielu partnerów handlowych Chin, co przekłada się na wycofywanie zamówień.

Reuters podkreśla, że rynki finansowe nie zareagowały w sposób znaczący na spadek, którego się spodziewano.

„PKB w pierwszym kwartale jest w dużej mierze zgodny z oczekiwaniami, co odzwierciedla koszty wstrzymania gospodarki, gdy całe społeczeństwo było zablokowane” - ocenił pracujący w Szanghaju ekonomista z Industrial Bank, Lu Zhengwei.

„W następnej fazie niepokoi brak ogólnego popytu. Popyt krajowy nie powrócił całkowicie, jako że konsumpcja związana ze zgromadzeniami społecznymi jest wciąż zakazana, natomiast w popyt zewnętrzny najprawdopodobniej uderzy rozprzestrzeniająca się pandemia” - dodał ekspert, cytowany przez agencję Reutera.

Licząc kwartał do kwartału, w pierwszych trzech miesiącach roku PKB Chin spadł o 9,8 proc. - przekazało państwowe biuro statystyczne. W ostatnim kwartale 2019 roku zanotowano wzrost o 1,5 proc.

Rzecznik biura statystycznego Mao Shengyong oświadczył na konferencji prasowej, że wyniki gospodarcze będą prawdopodobnie znacznie lepsze w drugim kwartale roku. Według agencji Reutera wciąż występują jednak obawy związane z osłabieniem konsumpcji wewnętrznej, która była głównym motorem napędowym wzrostu.

Pekin zapowiedział podjęcie dodatkowych kroków mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii, między innymi po to, aby nie dopuścić do zwolnień pracowników na dużą skalę, co zdaniem obserwatorów mogłoby zagrozić stabilności społecznej.