Szwecja: Prawie 10 tys. przypadków koronawirusa; brakuje środka do narkozy

W Szwecji do piątku odnotowano 9685 przypadków koronawirusa, a liczba zgonów osób zakażonych zwiększyła się w ciągu doby o 77 - do 870. W szpitalach występują braki środka do narkozy.