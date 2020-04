"Niestety, ale ok. 70 policjantów jest zarażonych a od początku działań ponad 1,6 tys. było lub jest jeszcze na kwarantannie. Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Niech i oni dzięki temu mają chwilę na odetchnięcie" - zaznaczył Ciarka.

Z informacji przekazanej przez KGP wynika, że policjanci przeprowadzili już ponad 2,5 mln kontroli osób poddanych przymusowej kwarantannie, z czego ostatniej doby wykonano ponad 128 tys. takich sprawdzeń.

Podczas kontroli, w ponad 300 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia, które w ocenie funkcjonariuszy kwalifikują się do "wymierzenia wysokiej grzywny". W ok. 50 przypadkach zwrócono się do policjantów o pomoc m.in. w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

"Codziennie angażujemy do działań prewencyjnych, mając na celu egzekwowanie obecnie obowiązujących ograniczeń, aż ok. 25 tys. policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej" - poinformował insp. Mariusz Ciarka.

Dodał, że od wejścia w życie ograniczeń w zakresie gromadzenia się i przemieszczania wystawiono ponad 15 tys. mandatów, a w ponad 4 tys. przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Ciarka zaznaczył, że policjanci będą egzekwować obowiązujące obecnie ograniczenia, nakazy i zakazy. "Nie chcemy mieć powodów do karania, ale nieodpowiedzialne osoby, które będą ignorować przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami" - przypomniał.

Rzecznik poinformował również, że policja skontrolowała prawie 63 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej.

"Należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż bardzo rzadko, wręcz sporadycznie ujawniane są uchybienia" - powiedział.

Przypomniał, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi inspektor sanitarny może wymierzyć grzywnę w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. "Apelujemy o rozsadek i odpowiedzialność - zostańmy w domu dla naszego wspólnego dobra" - dodał.

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni. W jej czasie nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania.