Wciąż przybywa zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, głównie w Europie i USA. Według WHO na całym świecie jest już ponad 1 mln aktywnych infekcji, czyli obecnie występujących. Wszystkich zakażeń, czyli takich, które zarejestrowano od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r. w Chinach, jest już ponad 1 441 000 i przy obecnym tempie rozwoju epidemii w ciągu najbliższej doby może przekroczyć 1,5 mln.

Zwiększa się liczba zgonów wywołanych przez Covid-19. Na całym świecie odnotowano już ponad 83 tys. przypadków śmiertelnych, najwięcej we Włoszech (ponad 17 tys.), Hiszpanii (około 15 tys.) oraz w USA (13 tys.). We Francji odnotowano ponad 10 tys. zgonów z powodu zakażenia koronawirusem, a w Niemczech – nieco ponad 2 tys.

Znacznie większa, prawie czterokrotnie, jest liczba wyzdrowień. W sumie od wybuchu epidemii zarejestrowano na świecie prawie 310 tys. „ozdrowieńców”. Eksperci podkreślają, że są to potwierdzone testami przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 o cięższym przebiegu. Większość osób przechodzi chorobę bezobjawowo lub ma jedynie łagodne dolegliwości, na ogół ustępujące po upływie tygodnia.

Najwięcej, bo ponad 400 tys. zakażeń, odnotowano w Stanach Zjednoczonych, z tego szczególnie dużo w Nowym Jorku (143 tys.) i New Jersey (45 tys.). Liczba nowych zakażeń wciąż utrzymuje się w USA na wysokim poziom, od tygodnia każdej doby rejestruje się tam co najmniej 30 tys. nowych przypadków. 7 kwietnia br. odnotowano ponad 33 tys. nowe zakażenia koronawirusem, a 6 kwietnia – ponad 30 tys.

Wciąż zwiększa się liczba zakażeń w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej. Najwięcej przypadków jest w Hiszpanii (ponad 147 tys.), we Włoszech (136 tys.), Francji (ponad 110 tys.) i Niemczech (prawie 108 tys.).

Pocieszające jest, że w krajach europejskich najbardziej dotkniętych epidemią tempo wzrostu zakażeń utrzymuje się ostatnio na podobnym poziomie lub nieco spada. Tak jest w Hiszpanii, gdzie 2 kwietnia br. było 8 tys. nowych infekcji, 3 kwietnia – ponad 7,1 tys., 4 kwietnia – prawie 7 tys., 5 kwietnia – 5,5 tys., 6 kwietnia – 5 tys. a 7 kwietnia – ponad 5,2 tys.

Podobnie jest we Włoszech: 2 kwietnia odnotowano tam ponad 4,6 tys. nowych zakażeń, a 6 kwietnia było już 3,6 tys., natomiast 7 kwietnia – 3 tys. We Francji odnotowano 7 kwietnia aż 11 tys. nowych zakażeń, ponad dwukrotnie więcej niż dzień wcześniej, ale 3 kwietnia było tam ponad 23 tys. zakażeń. Z kolei w Niemczech liczba nowych zakażeń utrzymuje się na poziomie od 6,8 tys. 2 kwietnia do 3,2 tys. - 6 kwietnia i 4,3 tys.- 7 kwietnia.