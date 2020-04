Jak poinformował prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, w poniedziałek dotarła pierwsza partia kupionych przez miasto maseczek ochronnych – 13,2 tys. sztuk. Są one przeznaczone dla seniorów 70+, których – według szacunków – jest około 17 tysięcy.

Według prezydenta, maseczki zostały spakowane w odpowiednie partie przez pracowników magistratu i rozpoczęła się ich dystrybucja do miejsc zamieszkania seniorów. W dystrybucji pomagają pracownicy socjalni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Miejski Zarząd Budynków, TBS, rady osiedli oraz wolontariusze.

Maseczki, w większości przypadków, będą wkładane do skrzynek pocztowych. W przypadku seniorów mieszkających na osiedlach domów jednorodzinnych maseczki rozprowadzać będą rady osiedli w systemie samoobsługowym, z zachowaniem środków ostrożności. Tysiąc maseczek trafiło do tarnowskich parafii.

"Opinie na temat używania maseczek były różne, jednak ostatnio dominuje na świecie pogląd, iż w znaczącym stopniu mogą się przyczynić do zahamowania pandemii" - zaznaczył Ciepiela. "Nośmy je po to, abyśmy zmniejszyli ryzyko zarażenia innych, jeżeli jesteśmy nosicielami wirusa, a nie mamy objawów. Seniorzy, którzy nie wychodzą, mogą maseczki przekazać osobom, które się nimi opiekują” - dodał.

Ciepiela zapowiedział, że kolejny pakiet maseczek do zszywania - 17 tys. sztuk - zostanie dostarczony we wtorek. W środę rozpocznie się ich szycie – do tej pory zgłosiło się do tego 15 przedszkoli, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Szkoła Podstawowa nr 11.

Uszyte maseczki zostaną poddane sterylizacji w szpitalu im. E. Szczeklika – dziennie szpital może sterylizować ich ok. 1,5 tys. sztuk. Później zacznie się kolejna akcja dystrybucji.

"Planujemy kolejne zakupy pakietów maseczek do zszywania oraz ich produkcję” - zapowiedział prezydent miasta. "Zakładając, że zagrożenie szybko nie zniknie, jesteśmy w stanie zaopatrzyć każdego tarnowianina i promować powszechne używanie masek" - ocenił. (PAP)

