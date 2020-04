Jak podaje Reuters, w sobotnim orędziu do narodu, Mutharika ogłosił też pakiet pomocy dla przedsiębiorstw i służby zdrowia.

Według pisma Forbes, miesięczna pensja prezydenta Malawi wynosi ok. 6,2 tys. USD (26 tys. zł). Jak wynika z danych Banku Światowego PKB per capita kraju to 390 USD.

Jeszcze do czwartku Malawi było jednym z ostatnich państw świata, w którym nie było oficjalnie stwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem. Dotąd potwierdzono cztery zakażenia. Mimo niskiej na razie liczby zainfekowanych, istnieją poważne obawy, jak ten jeden z najuboższych krajów świata poradzi sobie z epidemią.

Jak podaje BBC, na świecie pozostało 18 państw, w których oficjalnie nie stwierdzono dotychczas obecności koronawirusa. Największe z nich to Korea Północna.