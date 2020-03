Francja: Kolejne 108 ofiar śmiertelnych wirusa; łącznie zmarły 372 osoby

Francuska agencja zdrowia publicznego poinformowała w czwartek wieczorem, że w ciągu minionej doby liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 108 - do 372. Liczba zakażonych we Francji zwiększyła się o 41 proc. i wynosi 10 995; dzień wcześniej były to 9134 osoby.