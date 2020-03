Włochy: 20 tys. osób spisanych za złamanie przepisów o walce z epidemią

Już 20 tys. osób zostało spisanych we Włoszech przez policję za złamanie dekretu rządu o ograniczeniu możliwości wychodzenia z domu z powodu szerzenia się koronawirusa - podało w niedzielę MSW. Grozi za to kara do 206 euro , a nawet trzy miesiące aresztu.