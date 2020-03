Koronawirus we Francji. Emmanuel Macron mówi o początku epidemii

Prezydent Emmanuel Macron odwiedził we wtorek centrum informacyjne Samu paryskiego szpitala Necker-Enfants Malades. „Jesteśmy we Francji na początku epidemii, ale jesteśmy do niej przygotowani” – stwierdził polityk.