"Zakaz lotów wchodzi w życie o północy z 10 na 11 marca 2020 i dotyczy obecnie Iranu, Chin, Korei Południowej, Austrii i Włoch" - napisał resort w komunikacie.

Zakaz będzie obowiązywać przez 14 dni z możliwością przedłużenia.

Premier Danii Mette Frederiksen zaapelowała na konferencji prasowej do rodaków, aby unikali jeżdżenia środkami transportu zbiorowego w godzinach szczytu. "Przewoźnicy są zachęcani do podejmowania inicjatyw w celu zapewnienia, aby podróżni nie przebywali zbyt blisko siebie” - dodała.

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, zmobilizowano studentów medycyny i emerytowanych lekarzy.

W piątek duńskie władze zaleciły przeniesienie lub odwołanie zgromadzeń co najmniej 1000 osób. Zaapelowano także do Duńczyków, by witali się bez podawania ręki.