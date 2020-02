"Poprzednia władza pozwalała nas okradać. Dzięki sprawnej polityce podatkowej udało się pozbawić złodziei możliwości okradania nas z podatku VAT - i to właśnie dzięki wcale nie tak wielkim zmianom prawnym. Jestem przekonany, że gdyby chcieli to i ci, co wcześniej rządzili, mogli je zrobić, ale nie zrobili ich, widocznie coś w tym było, ale myśmy je zrobili" - powiedział Andrzej Duda.

"Dzięki temu okazało się, że można wypłacać 500plus na każde dziecko w rodzinie. Dzięki temu okazało się, że można wypłacać emerytom i rencistom trzynastą emeryturę - dodatkowe świadczenie, po to, by podnieść jakość ich życia. Po to, by także w ten sposób podziękować za trud pracy dla Polski przez tyle lat, za wkład w rozwój polskiego państwa" - dodał.

Prezydent mówił także, że "ze względu na dobrą sytuację finansową kraju przygotowano projekt czternastej emerytury, która będzie wypłacana od 2021 roku".

Przyznał także, że dla niego "największą satysfakcją było wprowadzenie programu 500plus". "Zobowiązywałem się do tego, że będzie wzmocniona polska rodzina" - podkreślił.

"Chodziło o to, by podnieść jakość życia polskiej rodziny wychowującej dzieci, i pokazać polskiej rodzinie, że państwo polskie troszczy się z nią o dzieci, a ta rodzina jest dla polskiego państwa ważna i że polskie państwo jest wdzięczne rodzicom za trud wychowania i chce im w tym wychowaniu pomóc" - mówił.