W środę Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Emerytura bez podatku". Pod projektem zebrano ponad 140 tys. podpisów. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił przed kilkoma dniami, że poselski projekt w tej sprawie został odrzucony, ale ludowcy nie poddają się i walczą o priorytety swojego programu. "Emerytura bez podatku jest jednym z najważniejszych punktów naszego programu" - zapowiedział.

Kosiniak-Kamysz podkreślił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt "Emerytura bez podatku" jest swoistym zadośćuczynieniem za trudne lata, w których żyli dzisiejsi emeryci i renciści. "Oni już zapłacili swoje podatki. Dlatego będziemy wnioskować o zwolnienie ich z podatku, a przez to, o zwiększenie emerytury i to niebagatelne, bo jest to średnio 300 złotych miesięcznie" - powiedział szef PSL.

Zwrócił uwagę, że 85 proc. badanych wskazuje, że wybrałoby "Emeryturę bez podatku", a nie 13-stą emeryturę. "To ma być rozwiązanie systemowe na stałe, niezależnie od tego, jak potoczą się losy wyborcze i niezależnie jakie partie będą otrzymywać poparcie" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach, jak chociażby na Węgrzech, czy w krajach nadbałtyckich. "Więc mamy się na kim wzorować, warto wziąć przykład" - podkreślił prezes ludowców.

"Wzywamy wszystkie partie polityczne do poparcia tego projektu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy się pod nim podpisali. Oczekujemy szybkiego procedowania, żeby mógł ten projekt wejść szybko w życie" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.