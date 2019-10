Wójcik o skardze wobec Polski do TSUE: To działanie polityczne

To działanie czysto polityczne - powiedział we wtorek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do kwestii prac nad przygotowaniem skargi wobec Polski do TSUE w związku z nowym systemem dyscyplinarnym sędziów.źródło: Agencja Gazeta

