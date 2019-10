Ponad dwa tygodnie temu prezydium KRS zobowiązało przewodniczącego Mazura, aby zwrócił się do Prokuratury Krajowej o przedstawienie Radzie informacji dotyczącej postępowania w sprawie udostępniania antysemickich treści w internecie, w którym występuje członek Rady sędzia Jarosław Dudzicz.

We wtorek rozpoczęło się czterodniowe posiedzenie KRS, które zakończyło się w piątek. "Nie wpłynęła jeszcze ani żadna informacja, ani dokumenty z Prokuratury Krajowej. W związku z tym prezydium potwierdziło upoważnienie dla przewodniczącego Rady do ponownego zwrócenia się z prośbą do prokuratora krajowego o udzielenie odpowiedzi bądź dostarczenie dokumentów" - informował na początku tego posiedzenia przewodniczący Mazur, mówiąc o poniedziałkowych ustaleniach prezydium Rady.

"Upoważniony przez prezydium zwróciłem się z ponowną prośbą, którą podpisałem w środę. Zwróciliśmy się o materiały tej sprawy, bo to nas najbardziej interesuje, ale biorąc pod uwagę, iż gospodarzem postępowania jest prokurator, to gdyby uznał on, że nie jest możliwe udostępnienie materiałów, to chcemy pozyskać informacje" - powiedział PAP sędzia Mazur w piątek.

Dodał, że odpowiedź z prokuratury da podstawę do zajęcia przez komisję etyki Rady ostatecznego stanowiska i wyraził nadzieję, że odpowiedź ta zostanie udzielona przed kolejnym posiedzeniem Rady, którego początek przewidziano na 15 października.

Rada 20 września - podczas poprzedniego posiedzenia - odroczyła zajęcie stanowiska w sprawie antysemickich wpisów w internecie wiązanych z jednym z jej członków. Zadecydowała wówczas, że do dyskusji w tej sprawie wróci po otrzymaniu odpowiedzi z PK na temat prowadzonego w sprawie tych wpisów postępowania.

We wrześniu "Gazeta Wyborcza" podała, że zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieszczać w 2015 r. w internecie pod anonimowym profilem antysemickie wpisy. "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy" - taki wpis o Żydach, jak pisał dziennik, umieścił w internecie użytkownik "jorry123". Jak dodawała "GW", prokuratorzy "ustalili, że +jorry123+ to Jarosław Dudzicz, wtedy jeszcze sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach".

Prokuratura Krajowa informowała PAP, że w sprawie domniemanych wpisów Dudzicza zostało wszczęte śledztwo, w ramach którego zlecono przeprowadzenie ekspertyz przez biegłych. "Myślę, że postępowanie w najbliższym czasie przejdzie do fazy podejmowania decyzji o kierunku, w jakim powinno się toczyć" - mówił dwa tygodnie temu prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

We wrześniu do prezydium Rady zostało przesłane oświadczenie sędziego Dudzicza, w którym poinformował m.in. o zawieszeniu swoich działań jako zastępcy rzecznika prasowego KRS. Dudzicz napisał, że w związku z doniesieniami prasowymi o jego "rzekomym udziale w internetowych wypowiedziach, które, jak zostało przedstawione, mogą nosić cechy antysemityzmu", wyraża z tego powodu "stanowczy sprzeciw i ubolewanie".(PAP)

autor: Marcin Jabłoński