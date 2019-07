"Z terenu spłynęły już wszystkie propozycje kandydatów i są one teraz analizowane. W przyszłym tygodniu zbierze się Komitet Polityczny, aby omówić kandydatury. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jeszcze nie wyznaczył konkretnego terminu spotkania" - powiedział PAP jeden z polityków z kierownictwa PiS.

Jednocześnie zaznaczył, że nie wiadomo, czy już w przyszłym tygodniu zapadną ostateczne decyzje dotyczące kształtu list wyborczych.

Szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Joachim Brudziński mówił niedawno PAP, że listy wyborcze zostaną przedstawione w "najszybszym możliwym terminie wynikającym z decyzji prezydenta Andrzeja Dudy". "Właściwie te listy już są gotowe, muszą uzyskać jeszcze akceptację kierownictwa ugrupowania. Możliwe są jeszcze pewne korekty, ale będą to zapewne zmiany kosmetyczne" - podkreślił.

O pracach nad listami wyborczymi informował PAP w połowie czerwca szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Według niego listy miały być gotowe do końca czerwca, a za ich przygotowanie odpowiadali szefowie struktur okręgowych partii. W minionym tygodniu sprawą list zajmował się Komitet Wykonawczy PiS.

PiS tuż po minionych wyborach do Parlamentu Europejskiego powołało nowy sztab wyborczy przed wyborami do Sejmu i Senatu. Szefem sztabu został były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie europoseł Joachim Brudziński. Na wiceszefa sztabu powołano europosła Tomasza Porębę, który kierował kampaniami zarówno do PE, jak i wcześniej w wyborach samorządowych. Natomiast była premier, obecna europoseł Beata Szydło została szefową rady programowej sztabu wyborczego.

W połowie czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, podczas którego decyzje w sprawie powołania sztabu wyborczego zostały przedstawione parlamentarzystom. Podczas posiedzenia - jak dowiedziała się wówczas nieoficjalnie PAP - padło zapewnienie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że większość obecnych parlamentarzystów otrzyma miejsca na listach w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się na jesieni. (PAP)

autor: Rafał Białkowski