Według Ipsos w wyborach do PE PiS uzyskał 42,4 proc. głosów, Koalicja Europejska - 39,1 proc., Wiosna - 6,6 proc., Konfederacja - 6,1 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ipsos: PiS obejmie 24 mandaty, Koalicja Europejska - 22, Wiosna Roberta Biedronia - 3, Konfederacja - 3 mandaty.

"Chcę powiedzieć, że to jest początek drogi, że jesteśmy coraz bliżej (...) musimy być wszyscy razem, wtedy w październiku wygramy i to jest nasz cel, i to jest nasza obietnica" - mówił Schetyna. "Pokazaliśmy, że możemy i chcemy być razem i to jest klucz do zwycięstwa w październiku" - dodał.

Lider PO przypomniał też, że znane są jak na razie sondażowe dane, a na dokładne wyniki trzeba jeszcze poczekać. Ocenił, że Koalicja Europejska uzyskała "dobry wynik".

Schetyna dziękował też PSL, SLD, Nowoczesnej, Zielonym i Inicjatywie Polskiej za wspólną kampanię wyborczą.