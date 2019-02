Czaputowicz, pytany w radiu Wnet czy Polska "ma własne propozycje" ws. brexitu zapewnił, że premier Mateusz Morawiecki pozostaje w stałym kontakcie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May.

Dodał, że Polska "dopinguje" osiągnięcie porozumienia w rozmowach między Londynem a Brukselą. Szef MSZ zaznaczył też, że Warszawa będzie wspierać odłożenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, jeśli będzie mogło się to przyczynić do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie. "Z naszej perspektywy chcemy uniknąć za wszelką cenę +bezumownego+ brexitu" - oświadczył Czaputowicz.

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, a pod koniec miesiąca zaapelował do rządu, by skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w wynegocjowanym wcześniej mechanizmie backstopu; parlamentarzyści dali do zrozumienia, że wówczas mogliby poprzeć rządową propozycję umowy.

Jeśli brytyjski parlament nie poprze porozumienia proponowanego przez rząd lub opóźnienia brexitu, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę o północy z 29 na 30 marca.