Po wtorkowym posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki spotkał się m.in.: z wicepremier Beatą Szydło, szefową resortu finansów Teresą Czerwińską, szefem resortu infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, a także szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem oraz szefem gabinetu politycznego szefa rządu Markiem Suskim.

Jak poinformowała Kopcińska, spotkanie dotyczyło omówienia pięciu propozycji programowych, które zostały zapowiedziane podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział od 1 lipca wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i od maja wypłatę "trzynastki" dla emerytów w wysokości najniższej emerytury – 1100 zł. Ponadto PiS chce znieść podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia i co najmniej dwukrotnie podnieść kwotę uzyskania przychodów, a także przywrócić zredukowane wcześniej połączenia autobusowe, co dotyczyć ma przede wszystkim mniejszych miast i wsi. Program ten ma kosztować 30-40 mld zł.

"Praktycznie na ukończeniu jest projekt, który mówi o odbudowie połączeń autobusowych. Już w najbliższych dniach projekt ten zostanie skierowany do wykazu prac legislacyjnych rządu" - zapowiedziała Kopcińska, która uczestniczyła we wtorkowym spotkaniu.

Jak dodała, następnym projektem będzie projekt "emerytura plus". "W maju emeryci otrzymają 1100 zł dodatkowej emerytury" - oświadczyła. Z kolei od lipca - jak dodała - "zostanie wdrożony program +500 plus+ na pierwsze dziecko".

"Kolejne zmiany dotyczące podatków - czyli zerowy podatek PIT dla osób pracujących do 26 roku życia, oraz obniżenie PIT dla osób pracujących wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu pojawią się na kolejnym etapie prac" - oświadczyła rzeczniczka rządu.

Kopcińska poinformowała ponadto, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi mapę drogową dotyczącą wprowadzania zapowiedzianych zmian; wtedy - jak powiedziała - zostaną zaprezentowane "szczegółowe rozwiązania".

"Dzięki dobrej kondycji finansowej naszego państwa, dobrej gospodarce, zwiększonym wpływom z VAT mogliśmy dotrzymać słowa danego społeczeństwu. Tak stanie się i w tym wypadku, i już 5 marca przedstawimy +mapę drogową+, czyli dokładne terminy, kiedy konkretny projekt będzie w wykazie prac legislacyjnych, kiedy będziemy się zajmowali w KPRM, na posiedzeniu Rady Ministrów poszczególnymi ustawami, jak również to, kiedy zostaną one poddane konsultacjom i pracom parlamentarnym" - powiedział rzeczniczka rządu.

Kopcińska zapewniła, że koszty nowych propozycji PiS zostały "bardzo dokładnie policzone" i wystarczy na nie środków w budżecie państwa.

"Pragnę zapewnić, że (...) rząd premiera Mateusza Morawieckiego zrealizuje cała piątkę do końca lata" - oświadczyła rzeczniczka rządu.