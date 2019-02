Tu nie chodzi o spór o sądownictwo, ale o to, by przeciągnąć decyzję przed datę wyborów do PE; by rozgrywać Polskę politycznie - ocenił szef MS Zbigniew Ziobro odnosząc się do wtorkowej rozprawy w TSUE. 11 kwietnia ma być wydana opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie skargi KE.