Ubojnie będą płacić za nadzór i badanie mięsa inspekcji weterynaryjnej, a nie lekarzom - powiedział we wtorek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Tłumaczył, że pozwoli to wyeliminować sytuacje, gdy właściciel zakładu płaci swojemu pracownikowi za to, że on ma kontrolować ten zakład