Proksa przypomniał, że jednym z postulatów "Solidarności" jest powiązanie wysokości zarobków nauczycieli ze wskaźnikami ekonomicznymi. Podkreślił, że postulaty te nie są "niemożliwe do zrealizowania".

"Na razie nie ma jednak w tym względzie woli rządu" - ocenił Proksa. "Kiedy wyszliśmy 15 września na ulicę, gdy protestowaliśmy pod gmachem MEN, pani minister zapewniła nas, że spotka się z nami w bardzo krótkim czasie. A trwało to ponad dwa miesiące!" - czytamy w wywiadzie.

Jak mówi, związkowcy liczyli, że skoro minister edukacji Anna Zalewska mówiła o dodatkowym miliardzie złotych na podwyżki, to będzie to "dodatkowa pula pieniędzy w stosunku do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy". Tymczasem "to pieniądze, które mieliśmy dostać od stycznia 2020 r., a zostały one przesunięte na wrzesień tego roku. I tyle" - powiedział Proksa w wywiadzie.

Zdaniem związkowca niskie pensje sprawiają, że brakuje chętnych do zawodu nauczycielskiego. Dodał, że "Solidarność" walczy o podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oświaty. "Uważamy, że w budżecie państwa są pieniądze, które można przeznaczyć na ten cel" - podkreślił Proksa w "ND".