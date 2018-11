Interpol odrzucił wniosek akcesyjny Kosowa

Interpol odrzucił we wtorek wniosek Kosowa o włączenie tego kraju do swoich struktur - poinformowała we wtorek międzynarodowa organizacja policyjna. Decyzja ta wywołała zadowolenie w Serbii, która blokuje wszelkie międzynarodowe aspiracje Kosowa.